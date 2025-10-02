$41.220.08
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
06:36 • 9342 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
05:53 • 10615 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
05:30 • 17535 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференций
03:16 • 14125 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
1 октября, 23:57 • 17762 просмотра
Силы обороны рассекли "Добропольский выступ" и продвинулись до 1400 м - Сырский
1 октября, 17:21 • 36013 просмотра
В Черниговской области вводят графики почасовых отключений света
Эксклюзив
1 октября, 15:19 • 46459 просмотра
Антикоррупционное или Коммерческое бюро? Почему дела НАБУ превращаются в бизнес-разборки
Эксклюзив
1 октября, 14:16 • 30201 просмотра
"Будут неспособны достаточно быстро реагировать на любое обострение и на проблемы": политолог оценил, как шатдаун в США может повлиять на Украину
Эксклюзив
1 октября, 12:21 • 52718 просмотра
Парламентские выборы в Чехии: политолог объяснил, как они повлияют на Украину
Макгрегор подтвердил участие в турнире UFC в Белом доме к 250-летию США

Киев • УНН

 • 744 просмотра

Ирландский боец Конор Макгрегор заявил, что его выступление на турнире UFC в Белом доме в 2026 году "официально подтверждено". Событие приурочено к 250-летию независимости США, хотя президент UFC Дана Уайт еще не подтвердил контракт.

Макгрегор подтвердил участие в турнире UFC в Белом доме к 250-летию США

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что его выступление в рамках исторического турнира UFC в Белом доме в 2026 году "официально подтверждено". Событие будет приурочено к празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Bleacher Report, пишет УНН.

Детали

В интервью Fox News Макгрегор подчеркнул, что сомнений относительно его участия в этом событии уже нет.

Это не переговоры. Это уже сделанная сделка, подписанная, выполненная. Макгрегор будет соревноваться в Белом доме в честь 250-летия Америки 

– сказал он Шону Ганнити в эфире Fox News

Последний поединок 37-летний Макгрегор провел еще в июле 2021 года. Его рекорд составляет 22 победы и 6 поражений, при этом три из неудач произошли в последних четырех боях. Несмотря на это, он настроен совершить громкое возвращение.

Еще в сентябре 2025 года боец выдвинул финансовое требование – $100 млн за участие в знаковом турнире. В то же время президент UFC Дана Уайт официально не подтвердил контракт, хотя, по словам Макгрегора, они находятся в постоянном контакте.

Контекст

Мероприятие UFC в Белом доме станет уникальным событием, ведь впервые смешанные единоборства будут проходить в стенах резиденции президента США. Карта турнира запланирована на 12 сентября 2026 года, символично в год празднования 250-летия независимости страны.

Макгрегор, который в свое время стал первым чемпионом UFC в двух весовых категориях одновременно, стремится использовать этот шанс, чтобы снова напомнить о себе как о звезде мирового масштаба.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил, что чемпионат UFC состоится непосредственно в Белом доме. Событие смогут посетить около шести тысяч зрителей во внутреннем дворе резиденции, а еще 80–90 тысяч – в парке Эллипс рядом.

Президент Дональд Трамп сообщил, что бои UFC будут приурочены к 250-летию Дня независимости Соединенных Штатов.

Степан Гафтко

