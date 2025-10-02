Макгрегор подтвердил участие в турнире UFC в Белом доме к 250-летию США

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор заявил, что его выступление в рамках исторического турнира UFC в Белом доме в 2026 году "официально подтверждено". Событие будет приурочено к празднованию 250-летия независимости Соединенных Штатов. Об этом сообщает издание Bleacher Report, пишет УНН.

Детали

В интервью Fox News Макгрегор подчеркнул, что сомнений относительно его участия в этом событии уже нет.

Это не переговоры. Это уже сделанная сделка, подписанная, выполненная. Макгрегор будет соревноваться в Белом доме в честь 250-летия Америки – сказал он Шону Ганнити в эфире Fox News

Последний поединок 37-летний Макгрегор провел еще в июле 2021 года. Его рекорд составляет 22 победы и 6 поражений, при этом три из неудач произошли в последних четырех боях. Несмотря на это, он настроен совершить громкое возвращение.

Еще в сентябре 2025 года боец выдвинул финансовое требование – $100 млн за участие в знаковом турнире. В то же время президент UFC Дана Уайт официально не подтвердил контракт, хотя, по словам Макгрегора, они находятся в постоянном контакте.

Контекст

Мероприятие UFC в Белом доме станет уникальным событием, ведь впервые смешанные единоборства будут проходить в стенах резиденции президента США. Карта турнира запланирована на 12 сентября 2026 года, символично в год празднования 250-летия независимости страны.

Макгрегор, который в свое время стал первым чемпионом UFC в двух весовых категориях одновременно, стремится использовать этот шанс, чтобы снова напомнить о себе как о звезде мирового масштаба.

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил, что чемпионат UFC состоится непосредственно в Белом доме. Событие смогут посетить около шести тысяч зрителей во внутреннем дворе резиденции, а еще 80–90 тысяч – в парке Эллипс рядом.

Президент Дональд Трамп сообщил, что бои UFC будут приурочены к 250-летию Дня независимости Соединенных Штатов.