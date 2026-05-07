Украинский павильон "Гарантии безопасности" открыли на Венецианской биеннале

$43.850.1251.610.22
ukenru
16:43 • 13454 просмотра
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней
15:47 • 23405 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса
Эксклюзив
7 мая, 14:50 • 25169 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
7 мая, 14:00 • 21371 просмотра
Зеленский подтвердил ряд встреч Умерова с представителями Трампа и дал три ключевые задачи
7 мая, 12:16 • 25153 просмотра
Профсоюзы поддерживают обновление Трудового кодекса, но выступают против локаута и сужения прав работников - Бызов
Эксклюзив
7 мая, 11:20 • 24310 просмотра
Налогообложение лизинга транспорта как роялти юридически необоснованно — юрист
7 мая, 08:41 • 24332 просмотра
Международные резервы сократились еще на 7% - ОВГЗ и помощь партнеров не перекрыли продажу валюты и выплату долга
Эксклюзив
7 мая, 07:20 • 50691 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
7 мая, 06:31 • 44253 просмотра
Праздники 8 и 9 мая - что отмечают в Украине и в чем разницаPhotoVideo
6 мая, 17:36 • 29156 просмотра
В Украине отменили ограничения на выезд за границу для ряда женщин-чиновниц. Министров и нардепов это не касается
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+19°
3.4м/с
33%
749мм
Популярные новости
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов7 мая, 10:57 • 15488 просмотра
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo7 мая, 13:12 • 14190 просмотра
В Генштабе подтвердили поражение малого ракетного корабля "Каракурт" и складов врага7 мая, 13:23 • 16817 просмотра
"Оземпик" может появиться в украинских аптеках до конца мая, а в следующем году ожидается и выход "Вегови"7 мая, 13:35 • 6336 просмотра
Оккупанты отменили парад 9 мая в Запорожской области из-за "угрозы украинских дронов"7 мая, 14:06 • 8022 просмотра
публикации
Почему дети все чаще сталкиваются с депрессией и что родителям нужно знать о ней16:43 • 13447 просмотра
"Это не Covid" — в ВОЗ дали последние обновления и оценили угрозу эпидемии из-за вспышки хантавируса15:47 • 23394 просмотра
Полноценное транспортное средство или игрушка — к какой категории относят электросамокаты и какие требования предъявляются к их водителям
Эксклюзив
7 мая, 14:50 • 25162 просмотра
Топ-5 мест в Ирпене, куда стоит пойти на выходныхPhoto7 мая, 09:44 • 39105 просмотра
Хантавирус в Украине: что это за инфекция, как передается и чем опасна
Эксклюзив
7 мая, 07:20 • 50688 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Каролин Ливитт
Кирилл Буданов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Швеция
Испания
Реклама
УНН Lite
Сериал о Гарри Поттере продлили на второй сезон до выхода первогоVideo7 мая, 13:12 • 14271 просмотра
Создатель сериала "Пацаны" ответил фанатам на жалобы по поводу проходных эпизодов7 мая, 10:57 • 15567 просмотра
Топ-10 поздравлений для мамы на День матери, которые растрогают до слез6 мая, 16:34 • 52635 просмотра
Модный ритейл ощущает влияние ближневосточного кризиса - отчет6 мая, 15:00 • 22982 просмотра
Вещи Мэттью Перри и подписанные сценарии "Друзей" продадут на аукционе - AP6 мая, 10:04 • 43034 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Дипломатка
Техника
Хранитель
Фильм

Украинский павильон "Гарантии безопасности" открыли на Венецианской биеннале

Киев • УНН

 • 624 просмотра

В Венеции открыли украинский павильон "Гарантии безопасности". Его центром стала эвакуированная из Покровска скульптура "Оригами Олень" Жанны Кадыровой.

Украинский павильон "Гарантии безопасности" открыли на Венецианской биеннале

На 61-й Венецианской биеннале заработал украинский Национальный павильон "Гарантии безопасности". Об этом сообщила вице-премьер по гуманитарной политике Украины – министр культуры Татьяна Бережная, передает УНН.

Открыли Национальный павильон "Гарантии безопасности" на 61-й Венецианской биеннале. В центре павильона — "Оригами Олень" Жанны Кадыровой. Скульптура, ставшая одной из самых сильных метафор современной Украины 

- сообщила Бережная.

По ее словам, в 2019 году "Оригами Олень" установили в Покровске на месте демонтированного советского самолета — носителя ядерного оружия. В 2024 году скульптуру пришлось эвакуировать из-за российской агрессии. Теперь Олень — подвешен на грузовике в Венеции, как символ неопределенности, в которой живут миллионы украинцев.

Название павильона — "Гарантии безопасности" — имеет прямое политическое и историческое содержание. В 1994 году Украина добровольно отказалась от третьего в мире ядерного арсенала в обмен на международные гарантии безопасности. Этот проект стал напоминанием об ответственности международных договоренностей и о последствиях решений, определяющих безопасность целых поколений 

- добавила Бережная.

Вице-премьер подчеркнула, что в Украине культура — важная часть национальной безопасности. россия системно уничтожает украинское культурное наследие, музеи, архивы, театры и историческую память. Это война против украинской идентичности и права украинцев быть видимыми в мировой истории и культуре.

Украинский голос сегодня должен звучать на международных культурных платформах максимально громко. И мы должны громко заявлять, что художественные платформы не могут становиться местом легитимизации военных преступлений и агрессии 

- резюмировала Бережная.

Активистки Pussy Riot и Femen заблокировали вход в российский павильон на Венецианской биеннале06.05.26, 23:01 • 4136 просмотров

Напомним 

На 61-м фестивале (9 мая - 22 ноября 2026 года) планируют открыть российский павильон. Это первое участие рф в выставке с начала полномасштабной войны против Украины.

Европейская Комиссия начала процедуру приостановки или расторжения грантового соглашения с Венецианской биеннале после решения допустить к участию российский павильон. Речь идет о контракте на 2 млн евро, который был рассчитан на три года.  

Международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусств подало в отставку накануне открытия мероприятия. 

Организаторы Венецианской биеннале изменили формат вручения наград после отставки международного жюри. 

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига снова призвал Венецианскую биеннале изменить свое решение и отстранить россию после отставки жюри и изменения формата выставки. 

Венецианская биеннале открывается для прессы в среду с отставками, бойкотами и угрозами сокращения финансирования - "в атмосфере хаоса" из-за возвращения россии впервые после начала войны рф против Украины. 

Антонина Туманова

ПолитикаКультура
российская пропаганда
Ядерное оружие
Война в Украине
Андрей Сибига
Европейская комиссия
Венеция
Украина