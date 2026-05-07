Украинский павильон "Гарантии безопасности" открыли на Венецианской биеннале

На 61-й Венецианской биеннале заработал украинский Национальный павильон "Гарантии безопасности". Об этом сообщила вице-премьер по гуманитарной политике Украины – министр культуры Татьяна Бережная, передает УНН.

Открыли Национальный павильон "Гарантии безопасности" на 61-й Венецианской биеннале. В центре павильона — "Оригами Олень" Жанны Кадыровой. Скульптура, ставшая одной из самых сильных метафор современной Украины - сообщила Бережная.

По ее словам, в 2019 году "Оригами Олень" установили в Покровске на месте демонтированного советского самолета — носителя ядерного оружия. В 2024 году скульптуру пришлось эвакуировать из-за российской агрессии. Теперь Олень — подвешен на грузовике в Венеции, как символ неопределенности, в которой живут миллионы украинцев.

Название павильона — "Гарантии безопасности" — имеет прямое политическое и историческое содержание. В 1994 году Украина добровольно отказалась от третьего в мире ядерного арсенала в обмен на международные гарантии безопасности. Этот проект стал напоминанием об ответственности международных договоренностей и о последствиях решений, определяющих безопасность целых поколений - добавила Бережная.

Вице-премьер подчеркнула, что в Украине культура — важная часть национальной безопасности. россия системно уничтожает украинское культурное наследие, музеи, архивы, театры и историческую память. Это война против украинской идентичности и права украинцев быть видимыми в мировой истории и культуре.

Украинский голос сегодня должен звучать на международных культурных платформах максимально громко. И мы должны громко заявлять, что художественные платформы не могут становиться местом легитимизации военных преступлений и агрессии - резюмировала Бережная.

На 61-м фестивале (9 мая - 22 ноября 2026 года) планируют открыть российский павильон. Это первое участие рф в выставке с начала полномасштабной войны против Украины.

Европейская Комиссия начала процедуру приостановки или расторжения грантового соглашения с Венецианской биеннале после решения допустить к участию российский павильон. Речь идет о контракте на 2 млн евро, который был рассчитан на три года.

Международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусств подало в отставку накануне открытия мероприятия.

Организаторы Венецианской биеннале изменили формат вручения наград после отставки международного жюри.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига снова призвал Венецианскую биеннале изменить свое решение и отстранить россию после отставки жюри и изменения формата выставки.

Венецианская биеннале открывается для прессы в среду с отставками, бойкотами и угрозами сокращения финансирования - "в атмосфере хаоса" из-за возвращения россии впервые после начала войны рф против Украины.