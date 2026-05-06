Активистки Pussy Riot и Femen заблокировали вход в российский павильон на Венецианской биеннале

Киев • УНН

 • 1096 просмотра

Пятнадцать женщин в розовых балаклавах, розовый, синий и желтый дым, лозунги «Russia's art is blood» и «Disobey». Полиция сдерживала толпу около тридцати минут.

Активистки российского протестного арт-коллектива Pussy Riot и украинского движения Femen заблокировали вход в российский павильон на Венецианской биеннале, протестуя против возвращения россии на один из главных мировых художественных форумов. Об этом сообщил председатель правления Украинской издательской ассоциации Артем Биденко в Facebook, передает УНН

Сегодня в Венеции активистки Pussy Riot и украинской Femen заблокировали вход в российский павильон на Биеннале. Пятнадцать женщин в розовых балаклавах, розовый, синий и желтый дым, лозунги "Russia's art is blood" и "Disobey". Полиция сдерживала толпу около тридцати минут. Российский павильон, который четыре года был закрыт, возвращается на главный мировой арт-форум 

- написал Биденко. 

Он отметил, что за громкими заголовками в мировых медиа — тривиальная, но очень узнаваемая история о том, как работает российская "мягкая сила". Прежде всего о главной фигуре скандала. 

Комиссар российского павильона, Анастасия Карнеева, 1982 года рождения. На вид просто арт-менеджер, соучредитель консалтинговой компании Smart Art. Если присмотреться внимательнее: отец, Николай Волобуев, бывший генерал ФСБ (а ранее КГБ), ныне заместитель генерального директора государственного оборонного концерна "Ростех". Бизнес-партнер по Smart Art, которую она основала в 2016 году, Екатерина Винокурова, директор Christie's в россии и дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова. Муж Винокуровой, Александр, мажоритарный акционер "Магнита". То есть на ключевую позицию российской культурной экспансии в Европе поставили дочь бывшего генерала ФСБ, нынешнего топ-менеджера оружейников, и компаньонку дочери Лаврова. Это даже не намек на родство государства и "культуры", это рука кремля в чистом виде 

- добавил Биденко. 

По его словам, Карнееву на должность комиссара еще в 2021 году лично назначил российский Минкульт, причем сразу на восьмилетний срок. 

То есть это не "независимый арт-деятель случайно оказался у павильона". Это штатная единица российского государства на культурном фронте, которая четыре года ждала удобного момента для возвращения 

- отметил Биденко. 

Напомним 

На 61-м фестивале (9 мая - 22 ноября 2026 года) планируют открыть российский павильон. Это первое участие рф в выставке с начала полномасштабной войны против Украины.

Европейская Комиссия начала процедуру приостановки или расторжения грантового соглашения с Венецианской биеннале после решения допустить к участию российский павильон. Речь идет о контракте на 2 млн евро, который был рассчитан на три года.  

Международное жюри 61-й Венецианской биеннале искусств подало в отставку накануне открытия мероприятия. 

Организаторы Венецианской биеннале изменили формат вручения наград после отставки международного жюри. 

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига снова призвал Венецианскую биеннале изменить свое решение и отстранить россию после отставки жюри и изменения формата выставки. 

Венецианская биеннале открывается для прессы в среду с отставками, бойкотами и угрозами сокращения финансирования — "в атмосфере хаоса" из-за возвращения россии впервые после начала войны рф против Украины. 

Антонина Туманова

ПолитикаКультура