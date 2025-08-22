В Италии под колесами авто погиб 6-летний украинский беженец

Вблизи итальянской Венеции в результате ДТП на пешеходном переходе умер шестилетний украинский беженец. Ребенок находился в критическом состоянии два дня после аварии, а затем умер. Об этом пишет УНН со ссылкой на Ansa.

Шестилетний украинский мальчик-беженец, которого сбила машина в среду днем во время перехода пешеходного перехода в Санта-Мария-ди-Сала вблизи Венеции, умер в больнице Падуи - сообщили медицинские источники в пятницу.

Как отмечает издание, мальчик, как и его мать, был украинским беженцем, который бежал от войны в своей стране и проживал с другими украинскими семьями в бывшем доме священника.

"Ребенок, которого отбросило от машины на несколько метров, находился в критическом состоянии", - говорится в публикации.

Вчера, сообщает Gazzettino, у мальчика объявили смерть мозга, и он умер в тот же вечер.

