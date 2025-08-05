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Режиссера «Крестного отца» Копполу госпитализировали в Риме

Киев • УНН

 • 420 просмотра

Фрэнсиса Форда Копполу доставили в римскую поликлинику Тор Вергата. 86-летний режиссер попал в больницу после участия в кинофестивале Magna Grecia.

Режиссера «Крестного отца» Копполу госпитализировали в Риме

86-летнего режиссера «Крестного отца» и «Апокалипсиса сегодня» Фрэнсиса Форда Копполу доставили в римскую поликлинику Тор Вергата. Он прибыл в больницу утром после участия в кинофестивале Magna Grecia. Об этом сообщает ANSA, передает УНН.

Фрэнсис Форд Коппола госпитализирован в поликлинике Тор Вергата

- указано в сообщении.

По данным ANSA, режиссер попал в больницу сегодня утром. Лауреат «Оскара» Фрэнсис Форд Коппола посетил кинофестиваль Magna Grecia в Калабрии в середине июля, где представил свой новый фильм «Мегаполис». Часть лета 86-летний режиссер провел в Италии, ища локации для нового проекта, съемки которого запланированы на осень.

На фестивале в Соверато его встречала молодежь. «Молодежь говорит мне, что мир в беспорядке, — сказал он, — но я говорю им, что нет ни одной проблемы, которую человечество не может решить. Мы должны построить новое великолепное будущее и сделать это вместе ради наших детей. И сегодня вечером мы делаем скачок в будущее».

Дополнение

После всемирного признания и получения «Оскара» Коппола взялся за самофинансируемый фильм-блокбастер стоимостью 120 миллионов долларов — «Мегаполис». Его премьера была запланирована на Каннский кинофестиваль 2024 года, а в 2025-м выйдет и документальный фильм о процессе съемок — «Мегадок» режиссера Майка Фиггиса, который покажут в Венеции.

Режиссер имеет тесные связи с Италией — его дед эмигрировал из Бернальды в начале XX века. Сам Коппола неоднократно посещал эти места, отдыхал на пляжах Метапонто и даже стал почетным гражданином города. Сейчас он намерен возродить регион и превратить старое здание в Бернальде в отель.

Джон Апреа, актер «Крестного отца 2», умер на 83-м году жизни19.08.24, 13:46 • 18037 просмотров

Алена Уткина

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