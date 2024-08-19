Джон Апреа, актер «Крестного отца 2», умер на 83-м году жизни

Актер, сыгравший известные роли в фильмах «Крестный отец II» и «New Jack City», умер 5 августа в своем доме в Лос-Анджелесе. Пишет УНН со ссылкой на Independent.

Актер Джон Апреа, известный по роли Сальваторе Тессио в фильме «Крестный отец 2», умер в возрасте 83 лет. Апреа умер в Лос-Анджелесе, 5 августа, по естественным причинам, сообщил его агент в эти выходные.

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Апреа был также известен по роли мафиози в фильме «New Jack City» 1991 года. Среди работ в 80-е, упоминается мини-сериал NBC «Гангстерские хроники». Кроме того, многие поклонники киноискусства помнят роль отца героя Джона Стамоса в сериале «Принудительное отцовство».

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Справка

Апреа родился в Нью-Джерси в семье итальянских иммигрантов 4 марта 1941 года. Он и его семья переехали обратно в Италию на несколько лет, прежде чем вернулись в Нью-Джерси, где он остался до начала 1960-х годов.

Он переехал в Нью-Йорк, чтобы стать актером, а затем снова переехал в Лос-Анджелес. Дебютировал в кино небольшой ролью в фильме «Буллитт» (1968), классическом автомобильном боевике со Стивом Маккуином в главной роли.

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