Умер легенда французского кино Ален Делон

В воскресенье утром, 18 августа, стало известно о смерти известного французского актера Алена Делона. Ему было 88 лет. Об этом УНН пишет со ссылкой на AFP.

Трое детей актера подтвердили его смерть в комментарии AFP.

Ален Фабьен, Анушка, Энтони и (его собака) Лубо с глубокой печалью сообщают о смерти своего отца. Он мирно ушел из жизни в своем доме в Душе, в окружении своих троих детей и семьи. Его семья просит вас уважать его частную жизнь в это чрезвычайно мучительное время траура - говорится в заявлении.

Ален Делон наиболее известен своими актерскими работами, но он также продюсировал фильмы, был сценаристом и режиссером. Наибольшее признание получил благодаря своему участию в фильмах "На ярком солнце", "Леопард", "Черный тюльпан".

Как отмечает "Суспільне", Делон с первого дня полномасштабного вторжения россии много высказывался в поддержку Украины. В 2022 году он участвовал в интервью с президентом Зеленским и цитировал поэта Тараса Шевченко во время телевизионной программы.

Напомним

В июле умерла актриса Шеннен Догерти, известная ролями в популярных сериалах "Беверли-Хиллз, 90210" и "Зачарованные" (в украинском прокате сериал известен, как "Все женщины ведьмы").

Помер Джон Ландау - продюсер фільмів "Аватар" та "Титанік"