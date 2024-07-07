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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Умер Джон Ландау - продюсер фильмов "Аватар" и "Титаник"

Умер Джон Ландау - продюсер фильмов "Аватар" и "Титаник"

Киев  •  УНН

7 июля 2024, 10:34  •  6599 просмотра

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Оскароносный продюсер Джон Ландау, известный своим сотрудничеством с режиссером Джеймсом Кэмероном в создании таких блокбастеров, как "Титаник" и "Аватар", умер в возрасте 63 лет.

Умер оскароносный продюсер Джон Ландау, творческий партнер режиссера Джеймса Кэмерона, с которым они вместе работали над такими блокбастерами, как "Титаник" и "Аватар". Ему было 63 года. Об этом УНН пишет со ссылкой на Associated Press.

Детали

О смерти Джона Ландау объявили члены его семьи. О причине смерти не сообщается.

Ландау, известный своим продуктивным партнерством с режиссером Джеймсом Кэмероном, получил три номинации на "Оскар" и победил в категории лучший фильм за "Титаник" 1997 года. Их совместная работа включает "Аватар", а также его продолжение "Аватар: Путь воды", ставшие одними из крупнейших блокбастеров в истории кино.

Часть меня оторвана. Его дерзкий юмор, личный магнетизм, великая щедрость духа и ярость удерживают центр нашей вселенной "Аватар" на протяжении почти двух десятилетий. Его наследие - это не только фильмы, которые он продюсировал, но и личный пример, который он подал - несокрушимый, заботливый, инклюзивный, неутомимый, проницательный и совершенно уникальный

- написал режиссер Джеймс Кэмерон.

Карьера Ландау началась в 1980-х годах, когда он работал продюсером, а затем как сопродюсер на таких фильмах, как "Дорогая, я уменьшил детей" и "Дик Трейси".

Напомним

Канадский актер Дональд Сазерленд, известный по ролям в таких фильмах, как "Голодные игры" и "Гордость и предубеждение", умер в возрасте 88 лет, сообщил его сын.

Умер британский актер Бернард Хилл, сыгравший во "Властелине колец" и "Титанике"5 мая 2024, 15:37 • 25098 просмотров

Ирина Колесник

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