Умер британский актер Бернард Хилл, сыгравший во "Властелине колец" и "Титанике"

Актер Бернард Хилл умер в воскресенье утром в возрасте 79 лет. Британец прославился благодаря ролям в фильмах "Титаник" и "Властелин колец" и мог похвастаться тем, что был единственным человеком, который снялся в двух фильмах, получивших 11 "Оскаров", передает УНН со ссылкой на BBC.

Детали

В возрасте 79 лет умер британский актер Бернард Хилл. Хилл известен по всемирно известному классическому фильму "Титаник", который получил одиннадцать "Оскаров" в 1998 году. В нем он сыграл капитана Эдварда Смита. Также он был известен по роли короля Теодена в трилогии "Властелин колец".

Бернард Хилл исполнял роли в таких фильмах, как "Баунти" и "Бен Гур" и был частью успешного сериала 80-х годов "Boys from the Blackstuff".

Его последняя роль была в сериале BBC "The Responder".

Напомним,

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