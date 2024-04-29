Помер колишній тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко
Київ • УНН
Помер колишній головний тренер збірної України з футболу Михайло Фоменко, якому було 75 років і який був почесним громадянином міста Суми.
29 квітня помер колишній головний тренер національної збірної України Михайло Фоменко, якому було 75 років. Фоменко також був почесним громадянином міста Суми. Про це УНН повідомляє із посиланням на Асоціацію футболу Сумської області.
"Сьогодні пішла з життя Легенда. Помер Михайло Фоменко", - йдеться у повідомленні Асоціації футболу Сумської області.
Також зазначається, що з Михайлом Івановичем пішла ціла епоха українського і світового футболу.
Довідково
Михайло Фоменко був колишній головний тренер національної збірної України (2012—2016). Виступав за футбольний клуб "Динамо" (Київ) та грав у збірній СРСР.
Фоменко був майстром спорту міжнародного класу, заслуженим майстром спорту СРСР. Після завершення ігрової кар’єри тренував українські та зарубіжні клуби. Фоменко має звання "Заслужений тренер України та Грузії", "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України", "Почесний громадянин міста Суми".
Помер письменник та громадський діяч Дмитро Капранов16.04.24, 14:36 • 18996 переглядiв