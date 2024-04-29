Умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы
27 апреля 2024, 11:55  •  152955 просмотра

Мобилизация студентов: кто согласно новому закону имеет отсрочку и какие есть нюансы

Эксклюзив
ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения
27 апреля 2024, 10:44  •  133275 просмотра

ДТП в Броварах с пострадавшими: Майбоженко сегодня будут избирать меру пресечения

Эксклюзив
Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны
26 апреля 2024, 14:17  •  175053 просмотра

Военные, пожарно-технические, инженерно-экологические экспертизы - специалисты КНИИСЭ продолжают устанавливать последствия оккупации врагом Чернобыльской зоны

Эксклюзив
Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко
26 апреля 2024, 11:49  •  158150 просмотра

Пассажиропоток на украинской границе остается стабильным: в рабочие дни он составляет 80 тысяч человек - Демченко

Эксклюзив
ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет
26 апреля 2024, 10:44  •  141551 просмотра

ГПСУ: резкого увеличения попыток незаконно пересечь границу - нет

Эксклюзив
Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине
26 апреля 2024, 10:18  •  126216 просмотра

Демченко: российские ДРГ не имеют четкого графика атак, но наиболее активны они на Сумщине

Эксклюзив
Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко
26 апреля 2024, 09:54  •  96580 просмотра

Сейчас поляки блокируют только пункт пропуска "Гребенное - Рава-Русская" - Демченко

Эксклюзив
Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ
26 апреля 2024, 08:28  •  85287 просмотра

Если в воинскую часть привезли некачественные продукты питания, начпрод должен составить акт, и поставщик получит штраф - ГОТ

Эксклюзив
Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин
25 апреля 2024, 05:43  •  153982 просмотра

Создание библиотеки эталонных образцов готовой табачной продукции усилит экспертные возможности в борьбе с нелегальным оборотом соответствующих товаров - Александр Рувин

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Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе
24 апреля 2024, 14:51  •  168438 просмотра

Под видом борьбы с лудоманией среди военных Гетманцев хочет взять под контроль лицензирование лотерей - Кучухидзе

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Умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

Умер бывший главный тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко, которому было 75 лет и который был почетным гражданином города Сумы.

Общество •   •  10091 просмотра
Умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

Украинские боты ГУР, СБУ и Минцифры возобновили работу после блокировки в Telegram - Центр страткома

Официальные украинские боты спецслужб и Министерства цифровой трансформации, ранее заблокированные в Telegram, возобновили работу для помощи в борьбе с российской агрессией.

Война •   •  10307 просмотра
Украинские боты ГУР, СБУ и Минцифры возобновили работу после блокировки в Telegram - Центр страткома

Новая железная дорога рф возле Мариуполя будет в зоне поражения Сил обороны - Плетенчук

Новая железнодорожная линия, которую строят российские оккупанты вблизи оккупированного Мариуполя, будет в зоне досягаемости украинских войск, учитывая военную помощь, которую Украина получит от партнеров, что сделает ее уязвимой для атак.

Война •   •  10140 просмотра
Новая железная дорога рф возле Мариуполя будет в зоне поражения Сил обороны - Плетенчук

В правительстве ответили на петицию о создании зоополиции

Правительство отклонило петицию о создании подразделения зоополиции в составе Национальной полиции Украины, ссылаясь на низкую долю правонарушений, связанных с жестоким обращением с животными, и приоритетность задач территориальной обороны во время военного положения.

Общество •   •  9408 просмотра
В правительстве ответили на петицию о создании зоополиции

Доход лидеров энергетического сектора вырос на 8%: кто заработал больше всех

В прошлом году доходы 10 крупнейших украинских энергетических компаний достигли 745,87 млрд грн, что на 8% больше, чем в 2022 году, а лидером сектора стала компания "Д. Трейдинг" из группы СКМ Рината Ахметова.

Экономика •   •  9449 просмотра
Доход лидеров энергетического сектора вырос на 8%: кто заработал больше всех

Донецкая область под вражеским огнем: на Птичье армия рф сбросила управляемую авиабомбу, по Тарасовке ударила "Смерчем", 3 раненых

За минувшие сутки в результате российских обстрелов 7 населенных пунктов Донецкой области ранения получили трое мирных жителей, повреждены 15 гражданских объектов, в том числе 10 жилых домов и образовательных учреждений.

Война •   •  9806 просмотра
Донецкая область под вражеским огнем: на Птичье армия рф сбросила управляемую авиабомбу, по Тарасовке ударила "Смерчем", 3 раненых

В школах "лнр" будут отслеживать протестные к оккупантам настроения подростков - Лысогор

Оккупанты в «лнр» будут отслеживать протестные настроения подростков и учителей в школах, жители Рубежного не могут выехать из города без справки из военкомата, а украинские военные улучшили свои тактические позиции в районе Серебрянского леса.

Война •   •  10121 просмотра
В школах "лнр" будут отслеживать протестные к оккупантам настроения подростков - Лысогор

Неустановленные вражеские дроны, которые атаковали Украину 28 апреля, вероятно, были "шахедами" - Евлаш

Эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз исследуют обломки, чтобы определить точный тип беспилотников, которые были использованы во время атаки на Украину в ночь на 28 апреля.

Война •   •  10590 просмотра
Неустановленные вражеские дроны, которые атаковали Украину 28 апреля, вероятно, были "шахедами" - Евлаш

Вайнштейна госпитализировали после отмены приговора за изнасилование

Харви Вайнштейн, бывший киномагнат, был госпитализирован в больницу Бельвью на Манхэттене для проведения ряда анализов после возвращения в Нью-Йорк после решения апелляционного суда, который отменил его осуждение за изнасилование в 2020 году.

Новости Мира •   •  7668 просмотра
Вайнштейна госпитализировали после отмены приговора за изнасилование

Люди с большим состоянием понимают, что Крым для инвестиций рискованный - Плетенчук

Люди с большим состоянием понимают, что Крым является рискованным для инвестиций из-за продолжающегося конфликта и потенциального разрушения Крымского моста.

Война •   •  8271 просмотра
Люди с большим состоянием понимают, что Крым для инвестиций рискованный - Плетенчук