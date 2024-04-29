Умер бывший тренер сборной Украины по футболу Михаил Фоменко

29 апреля умер бывший главный тренер национальной сборной Украины Михаил Фоменко, которому было 75 лет. Фоменко также был почетным гражданином города Сумы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Ассоциацию футбола Сумской области.

"Сегодня ушла из жизни Легенда. Умер Михаил Фоменко", - говорится в сообщении Ассоциации футбола Сумской области.

Также отмечается, что с Михаилом Ивановичем ушла целая эпоха украинского и мирового футбола.

Справочно

Михаил Фоменко был бывший главный тренер национальной сборной Украины (2012-2016). Выступал за футбольный клуб "Динамо" (Киев) и играл в сборной СССР.

Фоменко был мастером спорта международного класса, заслуженным мастером спорта СССР. После завершения игровой карьеры тренировал украинские и зарубежные клубы. Фоменко имеет звания "Заслуженный тренер Украины и Грузии", "Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины", "Почетный гражданин города Сумы".

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