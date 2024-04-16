Умер писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов

16 апреля умер украинский писатель и общественный деятель Дмитрий Капранов. Об этом сообщили на странице братьев Капрановых в Facebook, передает УНН.

"Друзья, у нас беда. Сегодня утром внезапно умер Дмитрий. Когда и где прощание, напишу завтра. Все остальное отменяется, простите", - говорится в сообщении.

Причина смерти - неизвестна.

Дмитрию Капранову было 56 лет.

Справочно

Братья Капрановы - украинские писатели, издатели, публицисты, общественные деятели, блогеры.

В 2019 году они создали свой YouTube-канал "имени Т. Г. Шевченко", на котором рассказывали об истории Украины.

В феврале 2022 года Капрановы вступили в ряды полка "Азов".

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