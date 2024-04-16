На фронте погиб мэр Лебедина Александр Бакликов

На войне погиб городской голова Лебедина Сумской области Александр Бакликов, который присоединился к защите Украины осенью 2022 года. Об этом сообщил городской голова Тростянца Юрий Бова, передает УНН.

"Не могу до сих пор поверить, на фронте погиб коллега, друг Александр Бакликов, городской голова города Лебедин Сумской области",- написал в Facebook Юрий Бова.

О гибели Александра Баклыкова также написал глава Недригайловской общины Константин Волков.

13 сентября 2022 года в Facebook Баклыков написал, что присоединяется к армии.

Бывших десантников не бывает. И мне здоровому, опытному десантнику невероятно больно хоронить наших детей, которые гибнут за Украину, за каждого из нас.

И поэтому, я принял решение, которое считаю единственно правильным (иначе я не был бы Баклыковым), - написал тогда Баклыков.

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