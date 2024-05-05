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Помер британський актор Бернард Гілл, який зіграв у "Володар перснів" і "Титанік"

Помер британський актор Бернард Гілл, який зіграв у "Володар перснів" і "Титанік"

Київ • УНН

 • 25459 перегляди

Британський актор Бернард Гілл, відомий за ролями у фільмах "Титанік" і трилогії "Володар перснів", помер у віці 79 років.

Актор Бернард Гілл помер у неділю вранці у віці 79 років. Британець прославився завдяки ролям у фільмах "Титанік" і "Володар перснів" та міг похвалитися тим, що був єдиною людиною, яка знялася у двох фільмах, що отримали 11 "Оскарів", передає УНН із посиланням на BBC.

Деталі

У віці 79 років помер британський актор " Бернард Гілл.  Хілл відомий за всесвітньовідомим класичним фільмом "Титанік", який отримав одинадцять "Оскарів" у 1998 році. У ньому він зіграв капітана Едварда Сміта. Також він був відомий за роллю короля Теодена у трилогії "Володар перснів".

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Бернард Гілл виконував ролі в таких фільмах, як "Баунті" і "Бен Гур" та був частиною успішного серіалу 80-х років " Boys from the Blackstuff".

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Його остання роль була в серіалі BBC "The Responder".

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