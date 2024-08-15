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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актриса из "Дневника памяти" Джина Роулендс умерла в возрасте 94 лет

Актриса из "Дневника памяти" Джина Роулендс умерла в возрасте 94 лет

Киев  •  УНН

15 августа 2024, 05:43  •  3148 просмотра

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Джина Роулендс, звезда "Дневника памяти" и "Другой женщины", умерла в возрасте 94 лет. Актриса, номинированная на "Оскар", страдала болезнью Альцгеймера и завершила карьеру в 2015 году.

Американская актриса Джина Роулендс, известная по ролям в фильмах "Дневник памяти" (The Notebook) и "Другая женщина" (Another Woman), умерла в возрасте 94 лет, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Роулендс, номинированная на "Оскар" за фильмы "Женщина под влиянием" (A Woman Under the Influence) 1974 года и "Глория" (Gloria) 1980 года, умерла дома в Индиан-Уэллсе в Калифорнии.

Причина смерти не указана, но, по сообщениям, она страдала болезнью Альцгеймера.

По данным Deadline, она ушла из кино в 2015 году, получив четыре премии "Эмми", два "Золотых глобуса" и две номинации на "Оскар".

"Женщина под влиянием" и "Глория" были совместными работами с ее бывшим мужем Джоном Кассаветисом.

"Эмми" она получила за "Историю Бетти Форд" (The Betty Ford Story), "Лицо незнакомца" (Face of a Stranger), "Истерическую слепоту" (Hysterical Blindness) и "Невероятную миссис Ричи" (The Incredible Mrs Ritchie).

В 2015 году ей вручили почетную премию "Оскар" за ее долгую актерскую карьеру.

"Работать так долго? Я даже не думала, что проживу так долго", - недавно сказала она журналу Variety.

"Дневник памяти" был снят в 2004 году ее сыном Ником Кассаветисом, который недавно рассказал Entertainment Weekly о том, как его мать сыграла персонажа, страдающего деменцией.

"Мы много времени провели, говоря о болезни Альцгеймера и желая быть аутентичными в этом, и вот уже пять лет, как у нее болезнь Альцгеймера", - сказал он. 

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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