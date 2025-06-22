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Резников: пока США сокращают помощь Украине, партнеры в Европе "наконец-то проснулись"

Киев • УНН

 • 3574 просмотра

Алексей Резников подчеркнул, что конвенциональное оружие от США перестает быть решающим фактором, поскольку европейские партнеры Украины усилили поставки вооружения для обороны. Он добавил, что война меняется, и дроны выходят на первый план, эффективно уничтожая вражескую технику за небольшую цену.

Резников: пока США сокращают помощь Украине, партнеры в Европе "наконец-то проснулись"

США сокращают поставки конвенционального оружия Украине, от которого Киев был остро зависим в начале полномасштабного вторжения, но это не трагедия. Поскольку сейчас война стала гибридной, на первый план вышли дроны. И у Украины есть "партнеры в Европе, которые наконец проснулись". Об этом заявил бывший министр обороны Украины Алексей Резников в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Подробности

По его словам, сегодня эта война очень изменилась. Конвенциональное оружие (традиционное, которое регулируется международными договорами) уже менее является решающим фактором.

Хотя главным остается ПВО и защита неба, где задействованы "дорогие системы – Patriot, NASAMS". Однако поставки вооружения для обороны Украины после демарша американского лидера Дональда Трампа усилили европейские партнеры Украины.

У нас есть партнеры в Европе, которые наконец проснулись. Особенно это было видно, когда наш президент перелетал из Штатов в Лондон после этой известной встречи в Овальном кабинете. Прямо всё европейское лидерское сообщество поднялось, и сегодня мы с вами видим очень позитивный тренд... Европа проснулась, а Европа это безумные ресурсы. И денежные в первую очередь. Если даже есть страны, которые не производят оружие, у них есть деньги

- сказал Резников.

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По мнению экс-министра обороны Украины, сейчас необходимо активно использовать на фронте боевые дроны.

Почему очень хорошо пользуются уважением и спросом на поле боя FPV-дроны? Он с термокамерой стоит от 300 до 500 долларов, в зависимости от комплектации и способности батареи нести его на 15 или 25 пят километров. Но он может уничтожить 12-миллионный российский танк, например, поэтому когда кто-то приходит и говорит: мы сделали классные дроны за полторы тысячи долларов. Я говорю: нафига? Можно 3 купить за них и уничтожить больше вражеской техники. То есть это вопрос эффективности

- добавил Резников.

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Напомним

Как ранее сообщил Министр обороны Украины Рустем Умеров после встречи в формате "Рамштайн", Украина запускает новую важную инициативу совместного производства украинского оружия в странах Рамштайна для нужд Украины.

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Лилия Набока

Лилия Набока

Войнаполитика
Радио Свобода
Алексей Резников
Рустем Умєров
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Дональд Трамп
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Украина
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