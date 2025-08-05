Режисера "Хрещеного батька" Копполу госпіталізували в Римі

86-річного режисера "Хрещеного батька" та "Апокаліпсису сьогодні" Френсіса Форда Копполу доставили до римської поліклініки Тор Вергата. Він прибув до лікарні вранці після участі в кінофестивалі Magna Grecia. Про це повідомляє ANSA, передає УНН.

Френсіс Форд Коппола госпіталізований у поліклініці Тор Вергата - зазначено у повідомленні.

За даними ANSA, режисер потрапив до лікарні сьогодні вранці. Лауреат "Оскара" Френсіс Форд Коппола відвідав кінофестиваль Magna Grecia в Калабрії в середині липня, де представив свій новий фільм "Мегаполіс". Частину літа 86-річний режисер провів в Італії, шукаючи локації для нового проєкту, зйомки якого заплановані на осінь.

На фестивалі в Соверато його зустрічала молодь. "Молодь каже мені, що світ у безладі, - сказав він, - але я кажу їм, що немає жодної проблеми, яку людство не може вирішити. Ми повинні побудувати нове чудове майбутнє і зробити це разом заради наших дітей. І сьогодні ввечері ми робимо стрибок у майбутнє".

Доповнення

Після всесвітнього визнання та отримання "Оскара" Коппола взявся за самофінансований фільм-блокбастер вартістю 120 мільйонів доларів - "Мегаполіс". Його прем'єра була запланована на Каннський кінофестиваль 2024 року, а в 2025-му вийде і документальний фільм про процес зйомок - "Мегадок" режисера Майка Фіггіса, який покажуть у Венеції.

Режисер має тісні зв’язки з Італією - його дід емігрував із Берналди на початку XX століття. Сам Коппола неодноразово відвідував ці місця, відпочивав на пляжах Метапонто та навіть став почесним громадянином міста. Зараз він має намір відродити регіон і перетворити стару будівлю в Берналді на готель.

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