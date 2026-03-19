Мадонна возвращается в кино и снимается в сериале The Studio в Венеции

Мировая поп-звезда Мадонна готовится к громкому возвращению на экраны — артистка впервые за много лет снова снимется в игровом проекте. На этот раз речь идет о втором сезоне комедийного сериала The Studio, над которым сейчас работают в Европе, передает УНН со ссылкой на Entertainment.

Интригу вокруг своего участия певица подогрела сама: в соцсетях она выложила фотографию со сценарием, сделанную прямо на лодке, добавив подпись "The Italian Job". Позже звезду заметили уже непосредственно на съемочной площадке в Венеции — городе, с которым у нее связан особый этап карьеры.

Именно в Венеции еще в 1984 году проходили съемки клипа на песню Like a Virgin — одного из самых известных в творчестве Мадонны. Таким образом, новый проект стал для артистки своеобразным возвращением в знаковую локацию.

Сам сериал The Studio уже успел громко заявить о себе: первый сезон получил 13 премий "Эмми", а отдельную награду за актерскую игру получила Кэтрин О’Хара.

Стоит отметить, что в последний раз Мадонна активно появлялась в художественном кино еще в начале 2000-х. В частности, в 2002 году она сыграла главную роль в ленте "Унесенные волной", а также появилась в одном из фильмов бондианы — "Умри, но не сейчас". После этого певица сосредоточилась на музыкальной карьере, гастролях и создании концертных проектов.

Параллельно исполнительница работает и над собственным биографическим фильмом. Известно, что ее на экране воплотит Джулия Гарнер, а лента имеет рабочее название "Кто эта девчонка"?

Таким образом, участие Мадонны в сериале может стать одним из самых заметных событий в мире развлечений в ближайшее время, ведь речь идет не просто о камео, а о возвращении артистки к полноценной актерской работе после длительной паузы.