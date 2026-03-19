Мадонна возвращается в кино и снимается в сериале The Studio в Венеции

В Париже вручили подозрение и допросили экс-нардепа Жеваго - Генпрокурор КравченкоPhoto
Эксклюзив
16:26 • 18818 просмотра
Мобилизационные планы России – почему 409 тысяч новобранцев не представляют большой угрозы
19 марта, 15:12 • 22078 просмотра
В ЕС рассматривают возможность продления временной защиты для украинцев на шестой год - Euractiv
19 марта, 14:52 • 20350 просмотра
Орбан на саммите ЕС отказался разблокировать 90 млрд евро для Украины и отрицал связь с выборами - Politico
19 марта, 14:08 • 19317 просмотра
Лидеры ЕС ожидают скорейшего принятия 20-го пакета санкций против россии
19 марта, 12:16 • 19526 просмотра
НБУ воздерживается от снижения учетной ставки из-за инфляции - сохранил 15%
19 марта, 11:44 • 16772 просмотра
Генштаб подтвердил поражение объектов российского концерна "Алмаз-Антей" в КрымуVideo
Эксклюзив
19 марта, 11:36 • 16626 просмотра
Вернутся ли украинцы домой после окончания войны?
Эксклюзив
19 марта, 10:35 • 16693 просмотра
НАПК получило обращение ИА УНН о необходимости проведения мониторинга образа жизни заместителя председателя Гостаможслужбы Суворова
18 марта, 17:22 • 30173 просмотра
Украинцы с 20 марта смогут получить кешбэк на топливо
Популярные новости
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования19 марта, 13:10 • 26364 просмотра
Андрей Джеджула с дочерью попал в серьезное ДТП на мосту в Киеве19 марта, 14:00 • 18385 просмотра
Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"Video19 марта, 15:27 • 14643 просмотра
В Полтавской области 12-летняя девочка родила ребенка после изнасилования, подозреваемый задержан19 марта, 15:56 • 5306 просмотра
В эту субботу ожидаются переговоры в США, украинская делегация уже в пути - Зеленский18:54 • 7128 просмотра
публикации
Когда наступит весеннее равноденствие в 2026 году – традиции и верования19 марта, 13:10 • 26369 просмотра
Репутационное харакири Odrex, или как клиника рекламирует врача, которого судят за медицинскую халатность19 марта, 11:17 • 30644 просмотра
Баланс в тарелке - что нужно знать о белках, жирах, углеводах и клетчатке19 марта, 10:55 • 33157 просмотра
Лина Костенко отмечает 96-летие: факты из жизни и творчества поэтессы19 марта, 09:28 • 38839 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 48824 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Музыкант
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Иран
Соединённые Штаты
Израиль
Европа
Реклама
УНН Lite
Джамала с 7-летним сыном трогательно исполнила хит "1944"Video19 марта, 15:27 • 14645 просмотра
Андрей Джеджула с дочерью попал в серьезное ДТП на мосту в Киеве19 марта, 14:00 • 18387 просмотра
Украина снова заняла 111-е место в рейтинге счастья, Финляндия - первая в девятый раз подряд19 марта, 07:25 • 48824 просмотра
Зендая развеяла слухи о свадьбе с Томом Холландом: что известно18 марта, 15:54 • 31053 просмотра
Наталья Могилевская со слезами извинилась после концерта - что произошло в ХмельницкомVideo18 марта, 13:03 • 50197 просмотра
Мадонна возвращается в кино и снимается в сериале The Studio в Венеции

Киев • УНН

 • 1252 просмотра

Певица Мадонна впервые за много лет получила роль во втором сезоне комедии The Studio. Съемки проекта проходят в Венеции с участием звездного состава.

Мадонна возвращается в кино и снимается в сериале The Studio в Венеции

Мировая поп-звезда Мадонна готовится к громкому возвращению на экраны — артистка впервые за много лет снова снимется в игровом проекте. На этот раз речь идет о втором сезоне комедийного сериала The Studio, над которым сейчас работают в Европе, передает УНН со ссылкой на Entertainment.

Детали

Интригу вокруг своего участия певица подогрела сама: в соцсетях она выложила фотографию со сценарием, сделанную прямо на лодке, добавив подпись "The Italian Job". Позже звезду заметили уже непосредственно на съемочной площадке в Венеции — городе, с которым у нее связан особый этап карьеры.

Именно в Венеции еще в 1984 году проходили съемки клипа на песню Like a Virgin — одного из самых известных в творчестве Мадонны. Таким образом, новый проект стал для артистки своеобразным возвращением в знаковую локацию.

Сам сериал The Studio уже успел громко заявить о себе: первый сезон получил 13 премий "Эмми", а отдельную награду за актерскую игру получила Кэтрин О’Хара.

Мадонна работает с режиссером фильма "Дэдпул и Росомаха" над биографическим сериалом для Netflix13.05.25, 11:20 • 106596 просмотров

Стоит отметить, что в последний раз Мадонна активно появлялась в художественном кино еще в начале 2000-х. В частности, в 2002 году она сыграла главную роль в ленте "Унесенные волной", а также появилась в одном из фильмов бондианы — "Умри, но не сейчас". После этого певица сосредоточилась на музыкальной карьере, гастролях и создании концертных проектов.

Параллельно исполнительница работает и над собственным биографическим фильмом. Известно, что ее на экране воплотит Джулия Гарнер, а лента имеет рабочее название "Кто эта девчонка"?

Таким образом, участие Мадонны в сериале может стать одним из самых заметных событий в мире развлечений в ближайшее время, ведь речь идет не просто о камео, а о возвращении артистки к полноценной актерской работе после длительной паузы.

Станислав Кармазин

