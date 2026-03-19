Мадонна повертається в кіно та знімається у серіалі The Studio у Венеції

Київ • УНН

 • 110 перегляди

Співачка Мадонна вперше за багато років отримала роль у другому сезоні комедії The Studio. Зйомки проєкту проходять у Венеції за участю зіркового складу.

Світова попзірка Madonna готується до гучного повернення на екрани — артистка вперше за багато років знову зніметься в ігровому проєкті. Цього разу йдеться про другий сезон комедійного серіалу The Studio, над яким нині працюють у Європі, передає УНН з посиланням на Entertainment.

Деталі

Інтригу довкола своєї участі співачка підігріла сама: у соцмережах вона виклала світлину зі сценарієм, зроблену просто на човні, додавши підпис "The Italian Job". Пізніше зірку помітили вже безпосередньо на знімальному майданчику у Венеції — місті, з яким у неї пов’язаний особливий етап кар’єри.

Саме у Венеції ще у 1984 році проходили зйомки кліпу на пісню Like a Virgin — одного з найвідоміших у творчості Madonna. Таким чином, новий проєкт став для артистки своєрідним поверненням у знакову локацію.

Сам серіал The Studio уже встиг голосно заявити про себе: перший сезон здобув 13 премій "Еммі", а окрему відзнаку за акторську гру отримала Кетрін О’Гара.

Варто зазначити, що востаннє Мадонна активно з’являлася у художньому кіно ще на початку 2000-х. Зокрема, у 2002 році вона зіграла головну роль у стрічці "Віднесені хвилею", а також з’явилася в одному з фільмів бондіани —"Помри, але не зараз". Після цього співачка зосередилася на музичній кар’єрі, гастролях і створенні концертних проєктів.

Паралельно виконавиця працює і над власним біографічним фільмом. Відомо, що її на екрані втілить Джулія Гарнер, а стрічка має робочу назву "Хто це дівчисько"?

Таким чином, участь Мадонни у серіалі може стати однією з найпомітніших подій у світі розваг найближчим часом, адже мова йде не просто про камео, а про повернення артистки до повноцінної акторської роботи після тривалої паузи.

Станіслав Кармазін

