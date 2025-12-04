Звезда сериала "Эмили в Париже" объявила о завершении съемок 5 сезона: озвучена дата выхода на экраны

Фото: www.instagram.com/ashleyparklady

Американская актриса, исполнительница роли в комедийном сериале от Netflix "Эмили в Париже" Эшли Пак объявила о завершении съемок 5 сезона сериала. Фото со съемок "за кулисами" она опубликовала в Instagram, передает УНН.

Подробности

Официально начался отсчет до выхода 5 сезона сериала. Я в восторге от этих тизеров! Не могу дождаться 18 декабря! - написала она.

Дополнительно

"Эмили в Париже" - это драматический телесериал, рассказывающий о переезде Эмили, молодой американки, в Париж. Первый сезон сериала, состоящий из 10 серий, был представлен компанией Netflix 2 октября 2020 года.

В сериале снимались Лили Коллинз, Эшли Парк, Лукас Браво, Сэмюэл Арнольд и другие.

Выход 5 сезона запланирован на 18 декабря текущего года.

Напомним

47-летний Диего Борелла, ассистент режиссера популярного шоу "Эмили в Париже", внезапно скончался в отеле в Венеции во время подготовки к съемкам нового сезона.

Также УНН сообщал, что актриса Лили Коллинз вернулась к съемкам "Эмили в Париже" вместе с новорожденной дочерью на руках.