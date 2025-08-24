Помічник режисера фільму "Емілі в Парижі" раптово помер під час зйомок

47-річний Дієго Борелла, асистент режисера популярного шоу "Емілі в Парижі", раптово помер у готелі у Венеції під час підготовки до зйомок нового сезону. Знімальний процес тимчасово призупинили, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Чоловік, який працював над популярною комедією "Емілі в Парижі", помер під час зйомок п'ятого сезону у Венеції. Видання La Repubblica назвало чоловіка 47-річним Дієго Бореллою, який був асистентом режисера серіалу.

Медиків викликали до готелю "Даніелі" близько 19:00 за місцевим часом у четвер, але вони не змогли його врятувати - повідомляє газета.

Ми з глибоким сумом повідомляємо про раптову смерть члена продюсерської родини "Емілі в Парижі" - повідомив BBC News речник Paramount Television Studios, яка продюсує шоу для Netflix.

Видання La Repubblica повідомляє, що Борелла помер, знепритомнівши на очах у колег, які готувалися до зйомок однієї зі сцен. Повідомляється, що зйомки фільму "Емілі в Парижі" були тимчасово призупинені після його смерті.

Наші серця з родиною та близькими цієї людини у цей неймовірно важкий час - йдеться у заяві Paramount Television Studios.

Доповнення

Романтична комедійна стрічка "Емілі в Парижі" дебютувала у 2020 році, в розпал пандемії коронавірусу. У центрі сюжету - молода американка Емілі Купер, роль якої виконує Лілі Коллінз. Героїня працює маркетинговою директоркою та намагається знайти себе у новому житті, будуючи кар’єру в паризькій компанії. У четвертому сезоні, який вийшов у 2024 році, Емілі переїжджає до Риму, щоб відкрити новий офіс. У серіалі також знімаються Філіппін Леруа-Больє в ролі Сільві, Ешлі Парк у ролі Мінді, Лукас Браво в ролі Габріеля та Люсьєн Лавісконт у ролі Елфі. П'ятий сезон має вийти в ефір пізніше цього року.

