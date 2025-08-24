Помічник режисера фільму "Емілі в Парижі" раптово помер під час зйомок

$41.220.00
47.980.00
ukenru
10:46 • 1882 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
09:24 • 12008 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
07:11 • 13010 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
05:50 • 17023 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 54415 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
23 серпня, 06:14 • 54656 перегляди
Зеленський: ми свою землю не подаруємо окупанту
22 серпня, 18:18 • 30187 перегляди
Трамп про війну в Україні: "Впродовж наступних двох тижнів ми дізнаємося, чим все обернеться"
Ексклюзив
22 серпня, 15:16 • 54270 перегляди
Фармринок завис у правовому вакуумі: уряд зволікає, а пацієнти переплачуютьPhoto
Ексклюзив
22 серпня, 14:47 • 34554 перегляди
Авіація може стати драйвером економіки: нардеп Веніславський про перспективи галузі після ухвалення Defence City
22 серпня, 14:39 • 36960 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+17°
4.1м/с
51%
746мм
Популярнi новини
Суми під атакою ворожих БпЛА: що відомо24 серпня, 01:39 • 13043 перегляди
Кількість страт росіянами українських військовополонених різко зросла - ISW24 серпня, 02:03 • 16063 перегляди
Партизани "АТЕШ" атакували енергетичний обʼєкт на залізниці у караваєво-черкеській республіці рфVideo24 серпня, 02:29 • 4308 перегляди
Україну накриють короткочасні дощі та грози: яка погода очікується в День НезалежностіPhoto24 серпня, 03:58 • 4632 перегляди
Атака ворога на Дніпропетровщину: загинула 47-річна жінкаPhoto24 серпня, 04:45 • 3420 перегляди
Публікації
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
05:50 • 17009 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 54403 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 34025 перегляди
День Державного Прапора України та День міста Харкова: що ще відзначають 23 серпня23 серпня, 03:30 • 46878 перегляди
Смачні та поживні страви з рису: топ цікавих рецептівPhoto22 серпня, 15:31 • 35335 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Марк Карні
Кіт Келлог
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Канада
Європа
Запорізька область
Реклама
УНН Lite
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 36958 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 23502 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 24923 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 27612 перегляди
США відправлять учасника на російський конкурс "Інтербачення" у москві - Politico22 серпня, 02:18 • 34371 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Нафта
ATACMS
Крилата ракета
Євро

Помічник режисера фільму "Емілі в Парижі" раптово помер під час зйомок

Київ • УНН

 • 0 перегляди

Дієго Борелла, 47-річний асистент режисера серіалу "Емілі в Парижі", раптово помер у Венеції під час підготовки до зйомок п'ятого сезону. Знімальний процес тимчасово призупинено після інциденту.

Помічник режисера фільму "Емілі в Парижі" раптово помер під час зйомок

47-річний Дієго Борелла, асистент режисера популярного шоу "Емілі в Парижі", раптово помер у готелі у Венеції під час підготовки до зйомок нового сезону. Знімальний процес тимчасово призупинили, пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Чоловік, який працював над популярною комедією "Емілі в Парижі", помер під час зйомок п'ятого сезону у Венеції. Видання La Repubblica назвало чоловіка 47-річним Дієго Бореллою, який був асистентом режисера серіалу.

Медиків викликали до готелю "Даніелі" близько 19:00 за місцевим часом у четвер, але вони не змогли його врятувати

- повідомляє газета.

Ми з глибоким сумом повідомляємо про раптову смерть члена продюсерської родини "Емілі в Парижі"

- повідомив BBC News речник Paramount Television Studios, яка продюсує шоу для Netflix.

Видання La Repubblica повідомляє, що Борелла помер, знепритомнівши на очах у колег, які готувалися до зйомок однієї зі сцен. Повідомляється, що зйомки фільму "Емілі в Парижі" були тимчасово призупинені після його смерті.

Наші серця з родиною та близькими цієї людини у цей неймовірно важкий час

 - йдеться у заяві Paramount Television Studios.

Доповнення

Романтична комедійна стрічка "Емілі в Парижі" дебютувала у 2020 році, в розпал пандемії коронавірусу. У центрі сюжету - молода американка Емілі Купер, роль якої виконує Лілі Коллінз. Героїня працює маркетинговою директоркою та намагається знайти себе у новому житті, будуючи кар’єру в паризькій компанії. У четвертому сезоні, який вийшов у 2024 році, Емілі переїжджає до Риму, щоб відкрити новий офіс. У серіалі також знімаються Філіппін Леруа-Больє в ролі Сільві, Ешлі Парк у ролі Мінді, Лукас Браво в ролі Габріеля та Люсьєн Лавісконт у ролі Елфі. П'ятий сезон має вийти в ефір пізніше цього року.

П’ять захоплюючих фільмів-пригод: що подивитись у спекотні дні05.07.25, 20:41 • 485226 переглядiв

Альона Уткіна

Новини Світу
COVID-19
Рим
Венеція
Netflix