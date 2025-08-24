$41.220.00
47.980.00
ukenru
10:46 • 2304 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
09:24 • 12509 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
07:11 • 13521 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 17608 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 55035 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 55024 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
22 августа, 18:18 • 30333 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 54369 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 34604 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 37164 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Помощник режиссера фильма "Эмили в Париже" внезапно скончался во время съемок

Киев • УНН

 • 264 просмотра

Диего Борелла, 47-летний ассистент режиссера сериала "Эмили в Париже", внезапно скончался в Венеции во время подготовки к съемкам пятого сезона. Съемочный процесс временно приостановлен после инцидента.

Помощник режиссера фильма "Эмили в Париже" внезапно скончался во время съемок

47-летний Диего Борелла, ассистент режиссера популярного шоу "Эмили в Париже", внезапно скончался в отеле в Венеции во время подготовки к съемкам нового сезона. Съемочный процесс временно приостановили, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Мужчина, работавший над популярной комедией "Эмили в Париже", умер во время съемок пятого сезона в Венеции. Издание La Repubblica назвало мужчину 47-летним Диего Бореллой, который был ассистентом режиссера сериала.

Медиков вызвали в отель "Даниэли" около 19:00 по местному времени в четверг, но они не смогли его спасти

- сообщает газета.

Мы с глубоким прискорбием сообщаем о внезапной смерти члена продюсерской семьи "Эмили в Париже"

- сообщил BBC News представитель Paramount Television Studios, которая продюсирует шоу для Netflix.

Издание La Repubblica сообщает, что Борелла умер, потеряв сознание на глазах у коллег, которые готовились к съемкам одной из сцен. Сообщается, что съемки фильма "Эмили в Париже" были временно приостановлены после его смерти.

Наши сердца с семьей и близкими этого человека в это невероятно трудное время

 - говорится в заявлении Paramount Television Studios.

Дополнение

Романтическая комедийная лента "Эмили в Париже" дебютировала в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса. В центре сюжета - молодая американка Эмили Купер, роль которой исполняет Лили Коллинз. Героиня работает маркетинговым директором и пытается найти себя в новой жизни, строя карьеру в парижской компании. В четвертом сезоне, который вышел в 2024 году, Эмили переезжает в Рим, чтобы открыть новый офис. В сериале также снимаются Филиппин Леруа-Больё в роли Сильви, Эшли Парк в роли Минди, Лукас Браво в роли Габриэля и Люсьен Лависконт в роли Элфи. Пятый сезон должен выйти в эфир позже в этом году.

Пять захватывающих приключенческих фильмов: что посмотреть в жаркие дни05.07.2025, 20:41 • 485226 просмотров

Алена Уткина

