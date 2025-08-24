Помощник режиссера фильма "Эмили в Париже" внезапно скончался во время съемок

47-летний Диего Борелла, ассистент режиссера популярного шоу "Эмили в Париже", внезапно скончался в отеле в Венеции во время подготовки к съемкам нового сезона. Съемочный процесс временно приостановили, пишет УНН со ссылкой на BBC.

Детали

Мужчина, работавший над популярной комедией "Эмили в Париже", умер во время съемок пятого сезона в Венеции. Издание La Repubblica назвало мужчину 47-летним Диего Бореллой, который был ассистентом режиссера сериала.

Медиков вызвали в отель "Даниэли" около 19:00 по местному времени в четверг, но они не смогли его спасти - сообщает газета.

Мы с глубоким прискорбием сообщаем о внезапной смерти члена продюсерской семьи "Эмили в Париже" - сообщил BBC News представитель Paramount Television Studios, которая продюсирует шоу для Netflix.

Издание La Repubblica сообщает, что Борелла умер, потеряв сознание на глазах у коллег, которые готовились к съемкам одной из сцен. Сообщается, что съемки фильма "Эмили в Париже" были временно приостановлены после его смерти.

Наши сердца с семьей и близкими этого человека в это невероятно трудное время - говорится в заявлении Paramount Television Studios.

Дополнение

Романтическая комедийная лента "Эмили в Париже" дебютировала в 2020 году, в разгар пандемии коронавируса. В центре сюжета - молодая американка Эмили Купер, роль которой исполняет Лили Коллинз. Героиня работает маркетинговым директором и пытается найти себя в новой жизни, строя карьеру в парижской компании. В четвертом сезоне, который вышел в 2024 году, Эмили переезжает в Рим, чтобы открыть новый офис. В сериале также снимаются Филиппин Леруа-Больё в роли Сильви, Эшли Парк в роли Минди, Лукас Браво в роли Габриэля и Люсьен Лависконт в роли Элфи. Пятый сезон должен выйти в эфир позже в этом году.

