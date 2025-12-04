Зірка серіалу "Емілі в Парижі" оголосила про завершення зйомок 5 сезону: озвучена дата виходу на екрани
Київ • УНН
Акторка Ешлі Пак повідомила про завершення зйомок 5 сезону серіалу "Емілі в Парижі", опублікувавши фото в Instagram. Прем'єра нового сезону запланована на 18 грудня.
Американська акторка, виконавиця ролі у комедійному серіалі від Netflix "Емілі в Парижі" Ешлі Пак оголосила про завершення зйомок 5 сезону серіалу. Фото зі зйомок "за лаштунками" вона опублікувала в Instagram, передає УНН.
Деталі
Офіційно розпочався відлік до виходу 5 сезону серіалу. Я в захваті від цих тизерів! Не можу дочекатися 18 грудня!
Додатково
"Емілі в Парижі" - це драматичний телесеріал, що розповідає про переїзд Емілі, молодої американки, в Париж. Перший сезон серіалу, що складається з 10 серій, був представлений компанією Netflix 2 жовтня 2020 року.
У серіалі знімались Лілі Коллінз, Ешлі Парк, Лукас Браво, Семюел Арнольд тощо.
Вихід 5 сезону запланований на 18 грудня поточного року.
Нагадаємо
47-річний Дієго Борелла, асистент режисера популярного шоу "Емілі в Парижі", раптово помер у готелі у Венеції під час підготовки до зйомок нового сезону.
Також УНН повідомляв, що акторка Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" разом із новонародженою донькою на руках.