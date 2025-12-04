Зірка серіалу "Емілі в Парижі" оголосила про завершення зйомок 5 сезону: озвучена дата виходу на екрани

Фото: www.instagram.com/ashleyparklady

Американська акторка, виконавиця ролі у комедійному серіалі від Netflix "Емілі в Парижі" Ешлі Пак оголосила про завершення зйомок 5 сезону серіалу. Фото зі зйомок "за лаштунками" вона опублікувала в Instagram, передає УНН.

Деталі

Офіційно розпочався відлік до виходу 5 сезону серіалу. Я в захваті від цих тизерів! Не можу дочекатися 18 грудня! - написала вона.

Додатково

"Емілі в Парижі" - це драматичний телесеріал, що розповідає про переїзд Емілі, молодої американки, в Париж. Перший сезон серіалу, що складається з 10 серій, був представлений компанією Netflix 2 жовтня 2020 року.

У серіалі знімались Лілі Коллінз, Ешлі Парк, Лукас Браво, Семюел Арнольд тощо.

Вихід 5 сезону запланований на 18 грудня поточного року.

Нагадаємо

47-річний Дієго Борелла, асистент режисера популярного шоу "Емілі в Парижі", раптово помер у готелі у Венеції під час підготовки до зйомок нового сезону.

Також УНН повідомляв, що акторка Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" разом із новонародженою донькою на руках.