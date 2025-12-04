$42.200.13
Ексклюзив
11:24 • 160 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
3 грудня, 23:09 • 18522 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
3 грудня, 21:56 • 33849 перегляди
"Я не знаю, що робитиме кремль": Трамп прокоментував зустріч американських перемовників з путіним
Ексклюзив
3 грудня, 16:02 • 32745 перегляди
Це вже не сліпий “камікадзе”, а платформа, яку можна підвести до цілі в реальному часі: експерт про модернізацію “шахедів” Video
Ексклюзив
3 грудня, 15:15 • 43742 перегляди
Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік: що це означає для економіки та курсу валют
3 грудня, 13:24 • 52302 перегляди
ЄС пропонує покрити дві третини потреби України у фінансуванні на два роки - €90 млрд: фон дер Ляєн роз'яснила два варіанти рішення
3 грудня, 13:22 • 27103 перегляди
ВР ухвалила Бюджет на 2026 рік
3 грудня, 11:38 • 29949 перегляди
П'ять країн оголосили про нові пакети PURL на американську зброю для України, дві - про практичну допомогу: скільки виділили
3 грудня, 09:59 • 26248 перегляди
Зеленський анонсував зустрічі Умєрова та Гнатова з радниками європейських лідерів у Брюсселі, потім - підготовка зустрічі із представниками Трампа
Ексклюзив
3 грудня, 09:21 • 26064 перегляди
Нардеп: до проєкту Держбюджету було подано понад 3 тисячі правок, але більшість не була врахована
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" оголосила про завершення зйомок 5 сезону: озвучена дата виходу на екрани

Київ • УНН

 • 170 перегляди

Акторка Ешлі Пак повідомила про завершення зйомок 5 сезону серіалу "Емілі в Парижі", опублікувавши фото в Instagram. Прем'єра нового сезону запланована на 18 грудня.

Зірка серіалу "Емілі в Парижі" оголосила про завершення зйомок 5 сезону: озвучена дата виходу на екрани
Фото: www.instagram.com/ashleyparklady

Американська акторка, виконавиця ролі у комедійному серіалі від Netflix "Емілі в Парижі" Ешлі Пак оголосила про завершення зйомок 5 сезону серіалу. Фото зі зйомок "за лаштунками" вона опублікувала в Instagram, передає УНН.

Деталі

Офіційно розпочався відлік до виходу 5 сезону серіалу. Я в захваті від цих тизерів! Не можу дочекатися 18 грудня!

 - написала вона.

Додатково

"Емілі в Парижі" - це драматичний телесеріал, що розповідає про переїзд Емілі, молодої американки, в Париж. Перший сезон серіалу, що складається з 10 серій, був представлений компанією Netflix 2 жовтня 2020 року.

У серіалі знімались Лілі Коллінз, Ешлі Парк, Лукас Браво, Семюел Арнольд тощо.

Вихід 5 сезону запланований на 18 грудня поточного року.

Нагадаємо

47-річний Дієго Борелла, асистент режисера популярного шоу "Емілі в Парижі", раптово помер у готелі у Венеції під час підготовки до зйомок нового сезону.

Також УНН повідомляв, що акторка Лілі Коллінз повернулася до зйомок "Емілі в Парижі" разом із новонародженою донькою на руках.

Євген Устименко

