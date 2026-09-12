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Что празднуют 12 сентября в Украине и мире

Киев • УНН

 • 1202 просмотра

В Украине 12 сентября отмечают День кино и физической культуры и спорта. В мире отмечают Всемирный день оказания первой помощи, День видеоигр и День сотрудничества Юг — Юг.

Что празднуют 12 сентября в Украине и мире

12 сентября в Украине отмечают День украинского кино и День физической культуры и спорта, в мире под эгидой ООН проходит День сотрудничества Юг—Юг и Всемирный день первой помощи, а также отмечают Международный день видеоигр. В церковном календаре по новому стилю чтят священномученика Автонома и отмечают Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы, а по старому — святителей Александра, Иоанна и Павла, патриархов Константинопольских, пишет УНН.

День украинского кино

Официальный профессиональный праздник кинематографистов и поклонников отечественного экранного искусства, который отмечают во вторую субботу сентября согласно Указу Президента Украины от 1996 года.

Дата посвящена богатой истории украинского кинематографа — от первых киносъёмок Альфреда Федецкого в Харькове в конце XIX века, шедевров немого кино Александра Довженко и «поэтического кинематографа» Сергея Параджанова и Ивана Миколайчука до современных национальных фильмов, которые получают награды на самых престижных международных кинофестивалях в Каннах, Берлине, Венеции и на премии «Оскар».

День физической культуры и спорта Украины

Официальный праздник преподавателей, тренеров, профессиональных спортсменов и всех сторонников активного образа жизни, который отмечают ежегодно во вторую субботу сентября согласно президентскому указу 1994 года.

Событие подчёркивает значение массового спорта и физического воспитания в сохранении здоровья нации, а также чествует достижения украинских олимпийцев и паралимпийцев, которые представляют лёгкую атлетику, бокс, плавание, футбол и другие спортивные дисциплины на мировой арене.

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День сотрудничества Юг—Юг ООН (United Nations Day for South-South Cooperation)

Официальная международная дата ООН, установленная Генеральной Ассамблеей в 2003 году в память о принятии в этот день в 1978 году Буэнос-Айресского плана действий по развитию и осуществлению технического сотрудничества между развивающимися странами.

День призван освещать экономические, политические и социальные достижения регионов Глобального Юга, а также способствовать обмену технологиями, опытом, торговле и инвестициям между государствами Азии, Африки и Латинской Америки.

Всемирный день первой помощи (World First Aid Day)

Глобальная медико-социальная дата, учреждённая в 2000 году Международным движением Красного Креста и Красного Полумесяца, которая традиционно приходится на вторую субботу сентября.

Событие посвящено повышению осведомлённости граждан о базовых навыках оказания экстренной доврачебной помощи, которые позволяют спасти жизнь пострадавшим в первые критические минуты после аварий, катастроф или несчастных случаев.

Международный день видеоигр (Video Games Day)

Неофициальный праздник геймеров, разработчиков, программистов и цифровых художников по всему миру.

Событие чествует многомиллиардную индустрию интерактивных развлечений, её историческую эволюцию от первых текстовых игр и аркадных автоматов до современных зрелищных киберспортивных дисциплин, систем виртуальной реальности и сложных геймдизайнерских проектов с глубоким сюжетом.

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Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы

По новому календарю православные и греко-католические верующие отмечают Отдание праздника Рождества Пресвятой Богородицы, завершая восьмидневный период попразднства этого двунадесятого события.

Также в этот день чтят память священномученика Автонома, епископа Италийского, который в конце III века во время преследований императора Диоклетиана переселился в Вифинию, обратил в христианство многих язычников и построил храм в честь архангела Михаила, где впоследствии принял мученическую смерть от рук языческой толпы.

По старому календарю верующие чтят память святителей Александра, Иоанна и Павла, Константинопольских патриархов, которые в IV–VI веках самоотверженно защищали православное учение от арианской и монофелитской ересей. Также вспоминают преподобного Александра Свирского, выдающегося севернорусского подвижника и основателя монастыря XV века, прославившегося аскетическими подвигами, молитвой и строгим монашеским уставом.

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Александра Месенко

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