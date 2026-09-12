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Що святкують 12 вересня в Україні та світі

Київ • УНН

 • 1082 перегляди

В Україні 12 вересня відзначають День кіно та фізичної культури і спорту. У світі вшановують першу допомогу, відеоігри й співпрацю Південь-Південь.

Що святкують 12 вересня в Україні та світі

12 вересня в Україні відзначають День українського кіно та День фізичної культури і спорту, у світі під егідою ООН проходить День кооперації Південь-Південь та Всесвітній день першої медичної допомоги, а також відзначають Міжнародний день відеоігор. У церковному календарі за новим стилем вшановують священномученика Автонома та відзначають Віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці, а за старим - святителів Олександра, Івана та Павла, патріархів Константинопольських, пише УНН.

День українського кіно

Офіційне професійне свято кінематографістів та шанувальників вітчизняного екранного мистецтва, яке відзначають у другу суботу вересня згідно з Указом Президента України від 1996 року.

Дата присвячена багатій історії українського кінематографа - від перших кінозйомок Альфреда Федецького у Харкові наприкінці XIX століття, шедеврів німого кіно Олександра Довженка та "поетичного кінематографа" Сергія Параджанова й Івана Миколайчука до сучасних національних стрічок, які здобувають нагороди на найпрестижніших міжнародних кінофестивалях у Каннах, Берліні, Венеції та на премії "Оскар".

День фізичної культури і спорту України

Офіційне свято викладачів, тренерів, професійних спортсменів та всіх прихильників активного способу життя, яке відзначають щорічно у другу суботу вересня згідно з президентським указом 1994 року.

Подія підкреслює значення масового спорту та фізичного виховання у збереженні здоров'я нації, а також вшановує досягнення українських олімпійців та паралімпійців, які представляють легку атлетику, бокс, плавання, футбол та інші спортивні дисципліни на світовій арені.

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День кооперації Південь-Південь ООН (United Nations Day for South-South Cooperation)

Офіційна міжнародна дата ООН, встановлена Генеральною Асамблеєю у 2003 році на згадку про ухвалення в цей день 1978 року Буенос-Айреського плану дій із розвитку та здійснення технічного співробітництва між країнами, що розвиваються.

День покликаний висвітлювати економічні, політичні та соціальні досягнення регіонів Глобального Півдня, а також сприяти обміну технологіями, досвідом, торгівлею та інвестиціями між державами Азії, Африки та Латинської Америки.

Всесвітній день першої медичної допомоги (World First Aid Day)

Глобальна медико-соціальна дата, заснована у 2000 році Міжнародним рухом Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, яка традиційно припадає на другу суботу вересня.

Подія присвячена підвищенню обізнаності громадян про базові навички надання екстреної домедичної допомоги, які дозволяють урятувати життя потерпілим у перші критичні хвилини після аварій, катастроф чи нещасних випадків.

Міжнародний день відеоігор (Video Games Day)

Неофіційне свято геймерів, розробників, програмістів та цифрових художників по всьому світу.

Подія вшановує мультимільярдну індустрію інтерактивних розваг, її історичну еволюцію від перших текстових ігор та аркадних автоматів до сучасних видовищних кіберспортивних дисциплін, систем віртуальної реальності й складних геймдизайнерських проєктів з глибоким сюжетом.

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Віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни відзначають Віддання свята Різдва Пресвятої Богородиці, завершуючи восьмиденний період попразденства цієї двунадесятої події.

Також у цей день вшановують пам'ять священномученика Автонома, єпископа Італійського, який наприкінці III століття під час переслідувань імператора Діоклетіана переселився до Віфінії, навернув до християнства багатьох язичників і збудував храм на честь архангела Михаїла, де згодом прийняв мученицьку смерть від язичницького натовпу.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святителів Олександра, Івана та Павла, патріархів Константинопольських, які у IV–VI століттях самовіддано боронили православне вчення проти аріанської та монофелітської єресей. Також згадують преподобного Олександра Свірського, видатного північноруського подвижника й засновника монастиря XV століття, який прославився аскетичними подвигами, молитвою та суворим чернечим уставом.

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Олександра Месенко

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