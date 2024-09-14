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"За кожною спортивною перемогою – робота та надії багатьох людей": Зеленський у День фізичної культури

Київ • УНН

 • 26023 перегляди

Президент України відзначив важливість роботи всіх, хто стоїть за спортивними перемогами.

Президент України Володимир Зеленський привітав українських спортсменів з Днем фізичної культури, передає УНН.

Сьогодні День фізичної культури і спорту. За кожною спортивною перемогою – робота та надії багатьох людей. Часто буває, що ми не бачимо їхніх емоцій, переживань. Але без їхньої праці не буває спортивних досягнень. Так само не буває великого спорту без щоденної роботи вчителів фізичної культури, спортивних секцій, шкіл, клубів – усієї спортивної інфраструктури країни

- написав Президент.

Також він показав фото українських спортсменів.

Нагадаємо

Ярослава Магучіх втретє поспіль перемогла у фіналі Діамантової ліги у стрибках у висоту, Ірина Геращенко - третя.

Ірина Колеснік

Ірина Колеснік

СуспільствоСпорт

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