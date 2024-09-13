Магучіх втретє перемогла у фіналі Діамантової ліги, а Геращенко посіла третє місце
Київ • УНН
Українка Ярослава Магучіх здобула третю поспіль перемогу у фіналі Діамантової ліги зі стрибків у висоту. Її співвітчизниця Ірина Геращенко посіла третє місце у змаганнях.
Ярослава Магучіх втретє поспіль перемогла у фіналі Діамантової ліги у стрибках у висоту, Ірина Геращенко - третя. Про це повідомляє Національний олімпійський комітет України та національної олімпійської збірної України, передає УНН.
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Українська спортсменка Ярослава Магучіх продовжує підтверджувати свій статус світової зірки легкої атлетики, втретє поспіль здобувши перемогу у фіналі Діамантової ліги. У цьогорічному змаганні, яке відбулося в США, Ярослава продемонструвала бездоганну техніку, взявши всі висоти з першої спроби, включаючи вирішальні 1,97 м, що і забезпечили їй перемогу.
Австралійка Нікола Оліслагерс стала головною суперницею Магучіх, але витратила на одну спробу більше на цій самій висоті, що і стало вирішальним фактором на користь українки.
Таким чином, Магучіх утретє поспіль стала чемпіонкою найпрестижнішої комерційної легкоатлетичної серії.
Ірина Геращенко, ще одна представниця України, також показала чудовий результат. Вона взяла висоту 1,95 м, але не змогла подолати 1,97 м, завершивши змагання на третьому місці та увійшовши до призової трійки.
Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги в Цюриху06.09.24, 01:16 • 15920 переглядiв