Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги в Цюриху
Київ • УНН
Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Цюриху, подолавши висоту 1,96 м. Ірина Геращенко посіла третє місце, а Артур Фельфнер став сьомим у метанні списа.
Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Цюриху, повідомили в НОК, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що у швейцарському Цюриху добігає до завершення легкоатлетичний сезон: спортсмени виступили на останньому етапі Діамантової ліги перед суперфіналом. Україна була представлена трьома легкоатлетами — Ярославою Магучіх та Іриною Геращенко у жіночих стрибках у висоту, а також Артуром Фельфнером у чоловічому метанні списа.
Погодні умови вирішили випробувати спортсменів на міцність: проливний дощ та сильний вітер не сприяли оновленню рекордів.
Та щодо розподілу призових місць, то у секторі для стрибків у висоту обійшлося без сенсацій. Трійку призерів було визначено на висоті 1.93м.: з першої спроби її подолала Нікола Оліслагерс, а Ірина Геращенко з третьої. Ярослава Магучіх після двох невдалих спроб вирішила стрибати висоту 1.96 м, яка їй підкорилася.
У підсумку Ярослава стала єдиною, хто впорався з висотою 1.96м. Далі українка підняла планку на позначку 2.01м, однак взяти цю висоту вона не змогла. Ірина Геращенко завершила змагання на третій позиції.
У секторі для метання списа Артур Фельфнер став сьомим (75.89м).
Фінал найбільшого комерційного легкоатлетичного турніру відбудеться вже наступних вихідних, 13-14 вересня, в бельгійському Брюселі.
Ярослава Магучіх перемогла на етапі "Діамантової Ліги" у Лозанні22.08.24, 23:43 • 18203 перегляди