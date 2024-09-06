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Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги в Цюриху

Ярослава Магучіх перемогла на етапі Діамантової ліги в Цюриху

Київ • УНН

 • 15920 перегляди

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги в Цюриху, подолавши висоту 1,96 м. Ірина Геращенко посіла третє місце, а Артур Фельфнер став сьомим у метанні списа.

Ярослава Магучіх виграла етап Діамантової ліги у Цюриху, повідомили в НОК, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що у швейцарському Цюриху добігає до завершення легкоатлетичний сезон: спортсмени виступили на останньому етапі Діамантової ліги перед суперфіналом. Україна була представлена трьома легкоатлетами — Ярославою Магучіх та Іриною Геращенко у жіночих стрибках у висоту, а також Артуром Фельфнером у чоловічому метанні списа.

Погодні умови вирішили випробувати спортсменів на міцність: проливний дощ та сильний вітер не сприяли оновленню рекордів.

Та щодо розподілу призових місць, то у секторі для стрибків у висоту обійшлося без сенсацій. Трійку призерів було визначено на висоті 1.93м.: з першої спроби її подолала Нікола Оліслагерс, а Ірина Геращенко з третьої. Ярослава Магучіх після двох невдалих спроб вирішила стрибати висоту 1.96 м, яка їй підкорилася.

У підсумку Ярослава стала єдиною, хто впорався з висотою 1.96м. Далі українка підняла планку на позначку 2.01м, однак взяти цю висоту вона не змогла. Ірина Геращенко завершила змагання на третій позиції.

У секторі для метання списа Артур Фельфнер став сьомим (75.89м).

Фінал найбільшого комерційного легкоатлетичного турніру відбудеться вже наступних вихідних, 13-14 вересня, в бельгійському Брюселі.

Ярослава Магучіх перемогла на етапі "Діамантової Ліги" у Лозанні22.08.24, 23:43 • 18203 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

Спорт

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