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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ярослава Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Ярослава Магучих победила на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Киев  •  УНН

5 сентября 2024, 22:16  •  701 просмотра

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Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Цюрихе, преодолев высоту 1,96 м. Ирина Геращенко заняла третье место, а Артур Фельфнер стал седьмым в метании копья.

Ярослава Магучих выиграла этап Бриллиантовой лиги в Цюрихе, сообщили в НОК, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в швейцарском Цюрихе подходит к завершению легкоатлетический сезон: спортсмены выступили на последнем этапе Бриллиантовой лиги перед суперфиналом. Украина была представлена тремя легкоатлетами - Ярославой Магучих и Ириной Геращенко в женских прыжках в высоту, а также Артуром Фельфнером в мужском метании копья.

Погодные условия решили испытать спортсменов на прочность: проливной дождь и сильный ветер не способствовали обновлению рекордов.

Но что касается распределения призовых мест, то в секторе для прыжков в высоту обошлось без сенсаций. Тройка призеров была определена на высоте 1.93м.: с первой попытки ее преодолела Никола Олислагерс, а Ирина Геращенко с третьей. Ярослава Магучих после двух неудачных попыток решила прыгать высоту 1.96 м, которая ей покорилась.

В итоге Ярослава стала единственной, кто справился с высотой 1.96м. Далее украинка подняла планку на отметку 2.01м, однако взять эту высоту она не смогла. Ирина Геращенко завершила соревнования на третьей позиции.

В секторе для метания копья Артур Фельфнер стал седьмым (75.89м).

Финал крупнейшего коммерческого легкоатлетического турнира состоится уже на следующих выходных, 13-14 сентября, в бельгийском Брюсселе.

Ярослава Магучіх перемогла на етапі "Діамантової Ліги" у Лозанні22 августа 2024, 20:43 • 17784 просмотра

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