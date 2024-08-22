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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ярослава Магучих победила на этапе «Бриллиантовой Лиги» в Лозанне

Ярослава Магучих победила на этапе «Бриллиантовой Лиги» в Лозанне

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 20:43  •  2612 просмотра

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих выиграла соревнования по прыжкам в высоту на этапе "Бриллиантовой Лиги" в Лозанне. Она единственная преодолела высоту 1,99 м, опередив австралийку Элеанор Паттерсон и Николу Олислагерс.

Ярослава Магучих выиграла на этапе "Бриллиантовой Лиги" в Лозанне. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу в секторе прыжков в высоту продемонстрировала впечатляющую форму на этапе "Бриллиантовой Лиги" в Лозанне. Магучих стала единственной спортсменкой, которая преодолела высоту 1,99 м, что и обеспечило ей первое место.

Австралийка Элеанор Паттерсон, которая также принимала участие в соревнованиях, осталась второй, а бронзовую медаль завоевала вице-чемпионка Олимпийских игр в Париже Никола Олислагерс.

Также Ирина Геращенко, бронзовый призер Олимпиады в Париже, также участвовала в соревнованиях. После удачной попытки на высоте 1,88 м ей не удалось преодолеть 1,92 м. В результате Геращенко заняла итоговое 5 место.

Ярослава Магучіх виборола "золото" Олімпіади-2024 у стрибках у висоту4 августа 2024, 19:25 • 105305 просмотров

Юлия Котвицкая

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