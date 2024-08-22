Ярослава Магучих победила на этапе «Бриллиантовой Лиги» в Лозанне

Ярослава Магучих выиграла на этапе "Бриллиантовой Лиги" в Лозанне. Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины, передает УНН.

Детали

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих одержала победу в секторе прыжков в высоту продемонстрировала впечатляющую форму на этапе "Бриллиантовой Лиги" в Лозанне. Магучих стала единственной спортсменкой, которая преодолела высоту 1,99 м, что и обеспечило ей первое место.

Австралийка Элеанор Паттерсон, которая также принимала участие в соревнованиях, осталась второй, а бронзовую медаль завоевала вице-чемпионка Олимпийских игр в Париже Никола Олислагерс.

Также Ирина Геращенко, бронзовый призер Олимпиады в Париже, также участвовала в соревнованиях. После удачной попытки на высоте 1,88 м ей не удалось преодолеть 1,92 м. В результате Геращенко заняла итоговое 5 место.

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