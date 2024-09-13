Ярослава Магучих в третий раз подряд победила в финале Бриллиантовой лиги в прыжках в высоту, Ирина Геращенко - третья. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины и национальной олимпийской сборной Украины, передает УНН.

Детали

Украинская спортсменка Ярослава Магучих продолжает подтверждать свой статус мировой звезды легкой атлетики, в третий раз подряд одержав победу в финале Бриллиантовой лиги. В нынешнем соревновании, которое состоялось в США, Ярослава продемонстрировала безупречную технику, взяв все высоты с первой попытки, включая решающие 1,97 м, которые и обеспечили ей победу.

Австралийка Никола Олислагерс стала главной соперницей Магучих, но потратила на одну попытку больше на этой же высоте, что и стало решающим фактором в пользу украинки.

Таким образом, Магучих в третий раз подряд стала чемпионкой самой престижной коммерческой легкоатлетической серии.

Ирина Геращенко, еще одна представительница Украины, также показала отличный результат. Она взяла высоту 1,95 м, но не смогла преодолеть 1,97 м, завершив соревнования на третьем месте и войдя в призовую тройку.

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