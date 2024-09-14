«За каждой спортивной победой - работа и надежды многих людей": Зеленский в День физической культуры

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинских спортсменов с Днем физической культуры, передает УНН.

Сегодня День физической культуры и спорта. За каждой спортивной победой - работа и надежды многих людей. Часто бывает, что мы не видим их эмоций, переживаний. Но без их труда не бывает спортивных достижений. Так же не бывает большого спорта без ежедневной работы учителей физической культуры, спортивных секций, школ, клубов - всей спортивной инфраструктуры страны