Что празднуют 10 ноября в Украине и мире

10 ноября в мире под эгидой ООН и ЮНЕСКО отмечают Всемирный день науки во имя мира и развития, Всемирный день молодежи и Международный день бухгалтерии. В церковном календаре по новому стилю чтят святых апостолов из числа 70-ти, а по старому стилю вспоминают святую великомученицу Параскеву Пятницу, пишет УНН.

Всемирный день науки во имя мира и развития (World Science Day for Peace and Development)

Официальная международная дата ООН, провозглашенная Генеральной конференцией ЮНЕСКО в 2001 году. Событие подчеркивает важную роль науки в обществе, необходимость привлечения широкой общественности к обсуждению научных вопросов, а также значение научных достижений в обеспечении устойчивого развития и укреплении мира. День призывает правительства, научные учреждения и гражданское общество инвестировать в исследовательскую сферу, популяризировать научные знания среди молодежи и содействовать международному научному сотрудничеству.

Всемирный день молодежи (World Youth Day)

Учрежденный в 1945 году на Всемирной конференции молодежи в Лондоне, во время которой была создана Всемирная федерация демократической молодежи. Международная дата призвана привлечь внимание мирового сообщества к проблемам молодежной среды: обеспечению доступа к качественному образованию, трудоустройству, борьбе с молодежной безработицей, поддержке социальных инициатив и защите прав молодых людей во всем мире.

Международный день бухгалтера (International Accounting Day)

Всемирный профессиональный праздник специалистов в области учета и аудита. Дата выбрана в память о 10 ноября 1494 года, когда в Венеции был опубликован фундаментальный труд Луки Пачоли «Все об арифметике, геометрии и пропорциях». Один из разделов книги под названием «Трактат о счетах и записях» содержал первое подробное описание системы двойной бухгалтерии, что заложило основы современного бухгалтерского учета.

По новому календарю православные и греко-католические верующие чтят память святых апостолов из числа 70-ти: Ераста, Олимпа, Родионa, Сосипатра, Кварта и Терция. Они были учениками святого апостола Павла, проповедовали Евангелие в разных уголках Римской империи, подвергались преследованиям со стороны язычников и приняли мученическую смерть во времена императора Нерона.

По старому календарю верующие чтят память святой великомученицы Параскевы Иконийской, названной Пятницей, — христианской святой, которая подверглась жестоким пыткам и была казнена за веру во время гонений императора Диоклетиана. Также в этот день вспоминают святого преподобного Иова, игумена Почаевского, — выдающегося украинского православного подвижника, аскета, основателя типографии и устроителя Свято-Успенской Почаевской лавры.