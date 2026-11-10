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Що святкують 10 листопада в Україні та світі

Київ • УНН

 • 226 перегляди

10 листопада у світі відзначають дні науки, молоді та бухгалтера. Віряни вшановують святих апостолів, а за старим стилем — Параскеву.

Що святкують 10 листопада в Україні та світі

10 листопада у світі під егідою ООН та ЮНЕСКО відзначають Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку, Всесвітній день молоді та Міжнародний день бухгалтерії. У церковному календарі за новим стилем вшановують святих апостолів від 70-ти. а за старим стилем згадують святу великомученицю Параскеву П'ятницю, пише УНН.

Всесвітній день науки в ім'я миру та розвитку (World Science Day for Peace and Development)

Офіційна міжнародна дата ООН, проголошена Генеральною конференцією ЮНЕСКО у 2001 році. Подія підкреслює важливу роль науки в суспільстві, необхідність залучення широкого загалу до обговорення наукових питань, а також значення наукових досягнень у забезпеченні сталого розвитку та зміцненні миру. День закликає уряди, наукові інституції та громадянське суспільство інвестувати в дослідницьку галузь, популяризувати наукові знання серед молоді та сприяти міжнародному науковому співробітництву.

Всесвітній день молоді (World Youth Day)

Започаткований у 1945 році на Всесвітній конференції молоді в Лондоні, під час якої було створено Всесвітню федерацію демократичної молоді. Міжнародна дата покликана привернути увагу світової спільноти до проблем молодіжного середовища: забезпечення доступу до якісної освіти, працевлаштування, боротьби з молодіжним безробіттям, підтримки соціальних ініціатив та захисту прав молодих людей у всьому світі.

Міжнародний день бухгалтера (International Accounting Day)

Всесвітнє професійне свято фахівців у галузі обліку та аудиту. Дата обрана на згадку про 10 листопада 1494 року, коли у Венеції було опубліковано фундаментальну працю Луки Пачолі "Все про арифметику, геометрію і пропорції". Один із розділів книги під назвою "Трактат про рахунки і записи" містив перший детальний опис системи подвійної бухгалтерії, що заклало основи сучасного бухгалтерського обліку.

За новим календарем православні та греко-католицькі віряни вшановують пам'ять святих апостолів від 70-ти: Ераста, Олімпа, Родіона, Сосипатра, Кварта і Тертія. Вони були учнями святого апостола Павла, проповідували Євангеліє у різних куточках Римської імперії, зазнавали переслідувань від язичників і прийняли мученицьку смерть за часів імператора Нерона.

За старим календарем віряни вшановують пам'ять святої великомучениці Параскеви Іконійської, названої П'ятницею — християнської святої, яка зазнала жорстоких катувань і була страчена за віру під час гонінь імператора Діоклетіана. Також цього дня згадують святого преподобного Іова, ігумена Почаївського — видатного українського православного подвижника, аскета, засновника друкарні та розбудовника Свято-Успенської Почаївської лаври.

Олександра Месенко

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