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Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Итальянский режиссёр Тинто Брасс умер в возрасте 93 лет. Он прославился эротическими фильмами «Калигула» и «Салон Китти».

Режиссёр "Калигулы" и маэстро европейской эротики умер в возрасте 93 лет
Photograph: lapresse/Shutterstock

Итальянский кинорежиссёр Тинто Брасс, которого в своё время называли «Антониони 70-х», но который впоследствии приобрёл известность прежде всего благодаря популяризации итальянского эротического кино среди широкой аудитории — в частности, фильмами «Калигула» и «Салон Китти», — умер в возрасте 93 лет, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

О смерти режиссёра итальянскому информационному агентству Ansa сообщили его жена Катерина Варци и дети — Бонифачо и Беатриче Брасс.

Брасс родился в Милане и вырос в Венеции. Свою карьеру в кино он начал после переезда в Париж, где работал монтажёром и архивариусом во Французской синематеке (Cinémathèque). Вернувшись в Италию, он работал монтажёром, а также ассистентом режиссёра Роберто Росселлини.

Благодаря своему экспериментальному и анархическому подходу к кино он быстро приобрёл определённую репутацию. В 1964 году Умберто Эко поручил ему создать два короткометражных фильма для Миланской триеннале — работы, в которых Брасс экспериментировал с визуальным языком. Сообщается, что студия Warner Bros. предлагала ему снять фильм «Заводной апельсин», однако из-за несогласованности графиков работу в итоге поручили Стэнли Кубрику.

В 1970-х годах Брасс обратился к эротическому кино. Хотя его первые работы в этом жанре были довольно грубыми и изобиловали сценами обнажения, одновременно они служили политически окрашенными исследованиями взаимосвязей между сексом, властью и деньгами.

«Я снял так много эротических фильмов, потому что считал эротизм фундаментальным ключом к человеческому самовыражению и, прежде всего, ключом к изображению женщин, — рассказал он в интервью газете La Repubblica. — Именно это интересовало меня больше всего».

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Его фильм 1976 года «Салон Китти» — образец жанра «нациэксплуатация» (эксплуатационное кино на тему нацизма) — основывался на реальной истории берлинского борделя, который нацисты использовали для слежки за иностранными союзниками и офицерами. Фильм привлёк внимание продюсера и основателя журнала Penthouse Боба Гуччоне. В 1979 году тот пригласил Брасса срежиссировать «Калигулу» — масштабный порнографический проект со звёздным актёрским составом, сюжет которого основывался на истории одного из самых жестоких правителей Древнего Рима. В фильме, главную роль в котором исполнил Малкольм Макдауэлл, также снялись Хелен Миррен, Питер О’Тул и Джон Гилгуд. Сценарий написал Гор Видал, однако Тинто Брасс переработал его, добавив оргии, декоративные фаллосы и большое количество обнажённых женских тел.

Видал открестился от этой картины; то же сделал и Брасс после того, как продюсер Боб Гуччоне снял дополнительные сцены настоящего (неимитированного) жёсткого секса и вставил их в фильм без разрешения режиссёра. Картина вышла в прокат в Великобритании и США в 1980 году, причём в титрах Брасс был указан лишь как режиссёр «основных съёмок». В 2023 году была выпущена новая монтажная версия — уже без вставок Гуччоне, — однако Брасс не принимал в этом участия и не одобрил такой вариант.

В последние годы Брасс жил в Изола-Фарнезе, на окраине Рима. У него осталась жена Варци, на которой он женился в 2017 году и которая занималась упорядочиванием его архива. В интервью по случаю своего 90-летия он выразил пожелание, чтобы его прах развеяли над Венецианской лагуной.

Антонина Туманова

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