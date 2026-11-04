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Режисер "Калігули" та маестро європейської еротики помер у віці 93 років

Київ • УНН

 • 1166 перегляди

Італійський режисер Тінто Брасс помер у 93 роки. Він прославився еротичними фільмами «Калігула» та «Салон Кітті».

Режисер "Калігули" та маестро європейської еротики помер у віці 93 років
Photograph: lapresse/Shutterstock

Італійський кінорежисер Тінто Брасс, якого свого часу називали "Антоніоні 70-х", але який згодом здобув відомість передусім завдяки популяризації італійського еротичного кіно серед широкої аудиторії — зокрема, стрічками "Калігула" та "Салон Кітті", — помер у віці 93 років, передає УНН із посиланням на The Guardian.

Про смерть режисера повідомили італійському інформаційному агентству Ansa його дружина Катеріна Варці та діти — Боніфачо і Беатріче Брасс.

Брасс народився в Мілані й виріс у Венеції. Свою кар’єру в кіно він розпочав після переїзду до Парижа, де працював монтажером і архіваріусом у Французькій сінематеці (Cinémathèque). Повернувшись до Італії, він працював монтажером, а також асистентом режисера Роберто Росселліні.

Завдяки своєму експериментальному й анархічному підходу до кіно він швидко здобув певну репутацію. У 1964 році Умберто Еко замовив йому створення двох короткометражних фільмів для Міланської трієнале — робіт, у яких Брасс експериментував із візуальною мовою. Повідомляється, що студія Warner Bros. пропонувала йому зняти фільм "Заводний апельсин", проте через неузгодженість графіків роботу зрештою доручили Стенлі Кубрику.

У 1970-х роках Брасс звернувся до еротичного кіно. Хоча його перші роботи в цьому жанрі були доволі грубими й рясніли сценами оголення, вони водночас слугували політично забарвленими дослідженнями взаємозв’язків між сексом, владою та грошима.

"Я зняв так багато еротичних фільмів, тому що вважав еротизм фундаментальним ключем до людського самовираження і, насамперед, ключем до зображення жінок, — розповів він в інтерв’ю газеті La Repubblica. — Саме це цікавило мене найбільше".

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Його стрічка 1976 року "Салон Кітті" — зразок жанру "нацисплойтейшн" (експлуатаційне кіно на тему нацизму) — ґрунтувалася на реальній історії берлінського борделя, який нацисти використовували для стеження за іноземними союзниками та офіцерами. Фільм привернув увагу продюсера й засновника журналу Penthouse Боба Гуччіоне. У 1979 році той запросив Брасса зрежисувати "Калігулу" — масштабний порнографічний проєкт із зірковим акторським складом, сюжет якого базувався на історії одного з найстрашніших правителів Стародавнього Риму. У фільмі, головну роль у якому виконав Малкольм Макдавелл, також знялися Гелен Міррен, Пітер О’Тул і Джон Гілгуд. Сценарій написав Гор Відал, проте Тінто Брасс переробив його, додавши оргії, декоративні фалоси та велику кількість оголених жіночих тіл.

Відал відхрестився від цієї стрічки; так само вчинив і Брасс після того, як продюсер Боб Гуччоне відзняв додаткові сцени справжнього (неімітованого) жорсткого сексу й вмонтував їх у фільм без дозволу режисера. Картина вийшла в прокат у Великій Британії та США 1980 року, причому в титрах Брасс був зазначений лише як режисер "основних зйомок". У 2023 році було випущено нову версію монтажу — вже без вставок Гуччоне, — проте Брасс не брав у цьому участі й не схвалив такий варіант.

Останніми роками Брасс мешкав в Ізола-Фарнезе, на околиці Рима. У нього залишилася дружина Варці, з якою він одружився у 2017 році й яка займалася впорядкуванням його архіву. В інтерв’ю з нагоди свого 90-річчя він висловив побажання, щоб його прах розвіяли над Венеційською лагуною.

Антоніна Туманова

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