Полиция расследует смерть младенца в медицинском учреждении в Белой Церкви
Киев • УНН
В Белой Церкви умер 10-месячный младенец. Полиция расследует факт смерти ребенка и ненадлежащее исполнение обязанностей медработниками.
Правоохранители Киевской области расследуют факт смерти младенца в городе Белая Церковь. Сейчас удалось установить, что ребенок умер вследствие болезни, пишет УНН со ссылкой на полицию Киевщины.
Детали
На днях в полицию из Киевской областной детской больницы в городе Белая Церковь поступило сообщение о госпитализации 10-месячного ребенка, который впоследствии умер в реанимации из-за заболевания
Правоохранители провели осмотр места происшествия и направили тело младенца для проведения судебно-медицинского исследования. Впоследствии эксперты подтвердили, что ребенок умер вследствие болезни.
Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, начали досудебное расследование по факту смерти ребенка и ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим сотрудником (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины).
Дополнение
