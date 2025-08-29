Полиция расследует смерть младенца в медицинском учреждении в Белой Церкви

$41.260.06
48.130.25
ukenru
Эксклюзив
14:32 • 4352 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
12:28 • 20004 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Эксклюзив
12:17 • 22413 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
29 августа, 08:48 • 20293 просмотра
РОЗОВЫЕ ОЧКИ ДЕМОКРАТИИ
Эксклюзив
29 августа, 06:38 • 36998 просмотра
Вражеский удар по кораблю ВМС: число жертв возросло
Эксклюзив
29 августа, 06:25 • 32857 просмотра
Моди и путин едут в Китай: политолог объяснил их цели
29 августа, 05:00 • 51654 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto
Эксклюзив
28 августа, 15:40 • 67850 просмотра
Минобороны объяснило стратегическое значение Крыма и можно ли его вернуть военным путем
Эксклюзив
28 августа, 13:53 • 65114 просмотра
43% доли обслуживания миссий ООН за Украиной: отечественные авиакомпании завоевывают позиции на глобальном рынке
28 августа, 13:37 • 160516 просмотра
Выплаты украинским беженцам в Европе: что изменится с осени 2025 года
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+29°
3м/с
21%
750мм
Популярные новости
Украинский военный выжил после пыток оккупантов в Донецкой области: детали очередного военного преступления россиянPhoto10:34 • 13485 просмотра
Более 60 украинских военнопленных идентифицированы в колонии в чечне: что известно об их судьбе10:52 • 14430 просмотра
Генштаб о переданных вагнеровцами фалангах пальцев украинских бойцов: идут переговорные процессы11:34 • 15723 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 17070 просмотра
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 16098 просмотра
публикации
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации12:47 • 16455 просмотра
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников УкраиныPhotoVideo12:35 • 17447 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto12:28 • 20005 просмотра
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на биржеPhoto
Эксклюзив
12:17 • 22414 просмотра
Годовщина Иловайской трагедии: символ коварства РоссииPhoto29 августа, 05:00 • 51656 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Урсула фон дер Ляйен
Андрій Єрмак
Жозеп Боррель
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Донецкая область
Германия
Реклама
УНН Lite
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 местоPhoto13:11 • 8012 просмотра
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 147487 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 176898 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 178549 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 166382 просмотра
Актуальное
Ми-8
Facebook
Таймс
E-6 Mercury
Детонатор

Полиция расследует смерть младенца в медицинском учреждении в Белой Церкви

Киев • УНН

 • 150 просмотра

В Белой Церкви умер 10-месячный младенец. Полиция расследует факт смерти ребенка и ненадлежащее исполнение обязанностей медработниками.

Полиция расследует смерть младенца в медицинском учреждении в Белой Церкви

Правоохранители Киевской области расследуют факт смерти младенца в городе Белая Церковь. Сейчас удалось установить, что ребенок умер вследствие болезни, пишет УНН со ссылкой на полицию Киевщины.

Детали

На днях в полицию из Киевской областной детской больницы в городе Белая Церковь поступило сообщение о госпитализации 10-месячного ребенка, который впоследствии умер в реанимации из-за заболевания

- говорится в сообщении.

Правоохранители провели осмотр места происшествия и направили тело младенца для проведения судебно-медицинского исследования. Впоследствии эксперты подтвердили, что ребенок умер вследствие болезни.

Следователи, при процессуальном руководстве Белоцерковской окружной прокуратуры, начали досудебное расследование по факту смерти ребенка и ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим сотрудником (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса Украины).

Дополнение

На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил 6-летнюю девочку из ружья отца. Полиция расследует обстоятельства, задержан отец мальчика.

Шестилетний украинский беженец умер в больнице Падуи после ДТП на пешеходном переходе вблизи Венеции. Мальчик, сбежавший от войны, находился в критическом состоянии два дня.

Павел Зинченко

ОбществоКриминал и ЧП
Киевская область
Венеция
Украина
Белая Церковь