Поліція розслідує смерть немовляти у медичному закладі в Білій Церкві

Ексклюзив
14:32 • 3888 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
12:28 • 18773 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Ексклюзив
12:17 • 21212 перегляди
Інвестиції у сумки: чому Hermès і Chanel вигідніші за акції на біржіPhoto
Ексклюзив
29 серпня, 08:48 • 19641 перегляди
РОЖЕВІ ОКУЛЯРИ ДЕМОКРАТІЇ
Ексклюзив
29 серпня, 06:38 • 36391 перегляди
Ворожий удар по кораблю ВМС: кількість жертв зросла
Ексклюзив
29 серпня, 06:25 • 32529 перегляди
Моді і путін їдуть до Китаю: політолог пояснив їхні цілі
29 серпня, 05:00 • 50921 перегляди
Річниця Іловайської трагедії: символ підступності росії Photo
Ексклюзив
28 серпня, 15:40 • 67788 перегляди
Міноборони пояснило стратегічне значення Криму та, чи можна його повернути військовим шляхом
Ексклюзив
28 серпня, 13:53 • 65082 перегляди
43% частки обслуговування місій ООН за Україною: вітчизняні авіакомпанії завойовують позиції на глобальному ринку
28 серпня, 13:37 • 160486 перегляди
Виплати для українських біженців у Європі: що зміниться з осені 2025 року
Популярнi новини
Український військовий вижив після тортур окупантів на Донеччині: деталі чергового воєнного злочину росіянPhoto10:34 • 12820 перегляди
Понад 60 українських військовополонених ідентифіковано в колонії у чечні: що відомо про їхню долю10:52 • 13737 перегляди
Генштаб про передані вагнерівцями фалангів пальців українських бійців: йдуть перемовні процеси 11:34 • 15016 перегляди
Акція "Стіл памʼяті": тисячі закладів та військові частини згадують полеглих захисників УкраїниPhotoVideo12:35 • 15723 перегляди
Замість розвитку - бездіяльність: як державні інституції підривають майбутнє авіації12:47 • 14828 перегляди
УНН Lite
Творець популярної іграшки Labubu увійшов до топ-100 найбагатших людей світу, посівши 86 місцеPhoto13:11 • 7316 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto27 серпня, 15:52 • 147159 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків27 серпня, 12:36 • 176588 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 178246 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 166107 перегляди
Поліція розслідує смерть немовляти у медичному закладі в Білій Церкві

Київ • УНН

 • 64 перегляди

У Білій Церкві померло 10-місячне немовля. Поліція розслідує факт смерті дитини та неналежне виконання обов'язків медпрацівниками.

Поліція розслідує смерть немовляти у медичному закладі в Білій Церкві

Правоохоронці Київської області розслідують факт смерті немовляти в місті Біла Церква. Наразі вдалося встановити, що дитина померла внаслідок хвороби, пише УНН з посиланням на поліцію Київщини.

Деталі

Днями до поліції з Київської обласної дитячої лікарні в місті Біла Церква надійшло повідомлення про госпіталізацію 10-місячної дитини, яка згодом померла в реанімації через захворювання

- йдеться у повідомленні.

Правоохоронці провели огляд місця події та направили тіло немовляти для проведення судово-медичного дослідження. Згодом експерти підтвердили, що дитина померла внаслідок хвороби.

Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом смерті дитини та неналежне виконання професійних обовʼязків медичним або фармацевтичним співробітником (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України).

Доповнення

На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив 6-річну дівчинку з рушниці батька. Поліція розслідує обставини, затримано батька хлопчика.

Шестирічний український біженець помер у лікарні Падуї після ДТП на пішохідному переході поблизу Венеції. Хлопчик, що втік від війни, перебував у критичному стані два дні.

Павло Зінченко

СуспільствоКримінал та НП
Київська область
Венеція
Україна
Біла Церква