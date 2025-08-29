Поліція розслідує смерть немовляти у медичному закладі в Білій Церкві
Київ • УНН
У Білій Церкві померло 10-місячне немовля. Поліція розслідує факт смерті дитини та неналежне виконання обов'язків медпрацівниками.
Правоохоронці Київської області розслідують факт смерті немовляти в місті Біла Церква. Наразі вдалося встановити, що дитина померла внаслідок хвороби, пише УНН з посиланням на поліцію Київщини.
Деталі
Днями до поліції з Київської обласної дитячої лікарні в місті Біла Церква надійшло повідомлення про госпіталізацію 10-місячної дитини, яка згодом померла в реанімації через захворювання
Правоохоронці провели огляд місця події та направили тіло немовляти для проведення судово-медичного дослідження. Згодом експерти підтвердили, що дитина померла внаслідок хвороби.
Слідчі, за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури, розпочали досудове розслідування за фактом смерті дитини та неналежне виконання професійних обовʼязків медичним або фармацевтичним співробітником (п. 2 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України).
Доповнення
