Коалиция Мелони сохранила контроль над Венецией после местных выборов

Кандидат, поддержанный правящей коалицией премьер-министра Италии Джорджии Мелони, победил на выборах мэра Венеции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Италии, пишет УНН.

Детали

Представитель центристских партий Симоне Вентурини набрал более 50% голосов уже в первом туре и опередил кандидата от левых сил. Победа стала важным политическим успехом для коалиции Мелони после неудачного для властей референдума по судебной реформе.

Коалиция Мелони получила электоральный толчок

Местные выборы проходили более чем в 700 муниципалитетах Италии и стали одним из ключевых политических тестов перед парламентскими выборами, которые должны состояться до конца 2027 года. В большинстве городов кандидаты не смогли одержать победу в первом туре, поэтому второй этап голосования состоится через две недели.

Правоцентристская коалиция, в которую входят партии "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия", в последнее время подвергалась политическому давлению из-за скандалов, отставок и поражения на референдуме. Венецией более десяти лет руководит правоцентрист Луиджи Бруньяро.

Город остается одним из главных туристических центров Италии, одновременно сталкиваясь с проблемами чрезмерного туризма, сокращения населения и последствиями изменения климата.

