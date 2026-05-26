Коалиция Мелони сохранила контроль над Венецией после местных выборов

25 мая, 17:02 • 13761 просмотра
Зеленский на встрече со "слугами" назвал условия завершения горячей фазы войны до ноября
25 мая, 16:10 • 12772 просмотра
До конца года украинский аналог Patriot может осуществить первый перехватVideo
Эксклюзив
25 мая, 15:50 • 25391 просмотра
В Украине упростили исполнение судебных решений: что меняет новый закон
Эксклюзив
25 мая, 15:32 • 22504 просмотра
Беременность во время войны: как стресс и нагрузки влияют на организм женщины
Эксклюзив
25 мая, 15:14 • 21374 просмотра
Как не навредить домашним животным во время генеральной уборки
Эксклюзив
25 мая, 14:07 • 20387 просмотра
Визит Тихановской в Киев является сигналом лукашенко и подготовкой к будущему без него – политолог
Эксклюзив
25 мая, 13:55 • 31254 просмотра
В Раде объяснили, почему хотят обложить налогом посылки украинцев и когда это произойдетPhoto
25 мая, 10:09 • 17769 просмотра
Бензин и дизель на АЗС подорожали за выходные, разница в ценах — 7 грн
Эксклюзив
25 мая, 09:51 • 36920 просмотра
Следователи БЭБ обязаны учитывать судебную практику, согласно которой лизинг транспорта не может облагаться налогом как роялти
25 мая, 08:48 • 21235 просмотра
Их "хантят" лучшие западные вузы: как в столичной школе удается воспитывать гениевPhoto
Киев • УНН

 • 482 просмотра

Симоне Вентурини набрал более 50% голосов и стал мэром Венеции в первом туре. Победа укрепила позиции коалиции Мелони на местных выборах в Италии.

Кандидат, поддержанный правящей коалицией премьер-министра Италии Джорджии Мелони, победил на выборах мэра Венеции. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Министерства внутренних дел Италии, пишет УНН.

Детали

Представитель центристских партий Симоне Вентурини набрал более 50% голосов уже в первом туре и опередил кандидата от левых сил. Победа стала важным политическим успехом для коалиции Мелони после неудачного для властей референдума по судебной реформе.

Коалиция Мелони получила электоральный толчок

Местные выборы проходили более чем в 700 муниципалитетах Италии и стали одним из ключевых политических тестов перед парламентскими выборами, которые должны состояться до конца 2027 года. В большинстве городов кандидаты не смогли одержать победу в первом туре, поэтому второй этап голосования состоится через две недели.

Правоцентристская коалиция, в которую входят партии "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия", в последнее время подвергалась политическому давлению из-за скандалов, отставок и поражения на референдуме. Венецией более десяти лет руководит правоцентрист Луиджи Бруньяро.

Город остается одним из главных туристических центров Италии, одновременно сталкиваясь с проблемами чрезмерного туризма, сокращения населения и последствиями изменения климата.

Степан Гафтко

