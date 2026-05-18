Мелони призывает ЕС смягчить бюджетные правила из-за энергетического кризиса

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони призывает Брюссель смягчить фискальные правила ЕС, чтобы помочь правительствам стран-членов справиться с экономическим шоком, вызванным войной в Иране и резким ростом цен на энергоносители. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.

Детали

В письме к президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, о котором в понедельник сообщила итальянская газета Corriere della Sera, Мелони попросила вывести "инвестиции и чрезвычайные меры, необходимые для преодоления энергетического кризиса" из-под действия Пакта стабильности и роста ЕС. Этот механизм обязывает страны Евросоюза удерживать дефицит бюджета ниже 3% ВВП.

Кризис на Ближнем Востоке и напряженность в Ормузском проливе, которые добавляются к последствиям российской агрессии против Украины, уже имеют очень серьезное и часто асимметричное влияние на цены на энергоносители, а также на расходы для семей и бизнеса - написала Мелони в письме.

Премьер Италии заявила, что так же, как фискальные правила ЕС не учитывают расходы на оборону, аналогичный подход следует применить и к энергетическим расходам. Она подчеркнула, что "мы должны иметь политическое мужество признать, что сегодня энергетическая безопасность также является стратегическим приоритетом Европы".

Мелони также заявила, что Риму будет сложно обосновать участие в программе оборонного финансирования SAFE, если Брюссель не проявит подобной гибкости в отношении энергетических расходов. Италия предлагает временно расширить действующую "национальную предохранительную клаузулу", которая сейчас касается оборонных инвестиций, и на чрезвычайные энергетические меры.

Как отмечает издание, обращение премьера Италии происходит на фоне сложной бюджетной ситуации. В прошлом месяце европейская статистическая служба подтвердила, что дефицит бюджета Италии за 2025 год превысил установленные ЕС правила. Это произошло после политического поражения Мелони на референдуме по судебной системе и может заставить правительство ограничить расходы накануне выборного года.

С начала обострения войны в Иране 28 февраля после совместных ударов США и Израиля по иранским целям Европа столкнулась со стремительным ростом цен на энергоносители и опасениями относительно поставок газа и топлива. Около 20% мировых поставок нефти проходит через Ормузский пролив.

В то же время в Брюсселе пока не поддерживают существенных изменений политики для реагирования на кризис. Ранее в этом году Еврокомиссия отклонила запрос Австрии, Германии, Италии, Португалии и Испании относительно введения налога на сверхприбыль энергетических компаний. В воскресенье в ЕС также дали понять, что не готовы выполнить просьбу Мелони.

Представитель Еврокомиссии Олоф Гилл заявил итальянским СМИ, что ЕС уже предложил правительствам "ряд вариантов" для реагирования на кризис. В то же время он подчеркнул, что блок "не рассматривает национальную предохранительную клаузулу" как инструмент в данном случае, поскольку стремится оставаться в рамках "фискально ответственной политики".

