ЕС предостерег от превращения энергетического кризиса в бюджетный – FT

Киев • УНН

 • 1294 просмотра

Брюссель призывает правительства ограничить помощь из-за роста цен на энергоносители. Чиновники опасаются новой волны инфляции и роста государственного долга стран.

Чиновники ЕС призывают правительства избегать чрезмерной поддержки для компенсации роста цен на энергоносители, предупреждая, что шок, вызванный войной в Иране, может перерасти в бюджетный кризис, пишет УНН со ссылкой на Financial Times.

Детали

Европейская комиссия настаивает в обсуждениях с государствами-членами ЕС на том, чтобы предложенные энергетические субсидии, снижение налогов и ограничения цен были ограничены по времени и объему, сообщают источники, знакомые с переговорами. Брюссель стремится избежать повторения энергетического кризиса 2022 года, который способствовал бешеной инфляции и росту дефицита.

"Это согласованные усилия Еврокомиссии, - сказал комиссар ЕС по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен FT. - То, что происходит в одном секторе экономики, может распространиться на остальное общество".

Несколько стран, включая Италию, Польшу и Испанию, снизили налоги на топливо, тогда как другие призвали ЕС к ослаблению правил государственной помощи. Рим также настаивает на том, чтобы Брюссель ослабил финансовые ограничения, чтобы дать столицам больше возможностей для маневра.

Еврокомиссия предоставляла "технические консультации и помощь странам в формировании этих политических инструментов и механизмов, которые они хотят использовать... в пределах имеющихся у них бюджетных возможностей", - сказал Йоргенсен.

Удары США по Ирану привели к росту цен на нефть и газ в Европе примерно на 60 процентов и вызвали опасения относительно дефицита дизельного топлива и авиационного топлива. Он сказал, что конфликт "имеет огромный, к сожалению, риск привести к более высокой инфляции со всеми негативными последствиями".

Еврокомиссия призвала к "координации и осторожности" в отношении любых мер, направленных на ослабление давления на цены на энергоносители, сообщили чиновники, проинформированные о переговорах между Брюсселем и министерствами финансов стран блока.

Официальные лица опасаются, что конфликт спровоцирует третий экономический кризис для ЕС за шесть лет после пандемии Covid-19 и полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году, которые привели к масштабным программам стимулирования, что привело к росту государственного долга.

Соотношение валового государственного долга ЕС к ВВП выросло с 77,8% в конце 2019 года до 82,1% в третьем квартале прошлого года, согласно последним доступным данным.

"Целевая государственная политика может помочь смягчить шок, уменьшив спрос на энергоносители и компенсируя домохозяйствам с низким уровнем дохода", – заявила в прошлом месяце президент ЕЦБ Кристин Лагард. Однако она предупредила, что "широкомасштабные и открытые меры" могут иметь обратный эффект, поскольку они могут "чрезмерно" подпитывать спрос и стимулировать инфляцию. Она призвала политиков сосредоточиться на "временных, целенаправленных и адаптированных" действиях.

Комиссар ЕС по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил министрам финансов стран блока, что следует принимать только "согласованные", краткосрочные чрезвычайные меры. Он предупредил, что чрезмерные расходы "будут иметь серьезные бюджетные последствия", учитывая, что кризис, связанный с Covid-19 и войной в Украине, а также резкий рост расходов на оборону с 2022 года, оставили правительства с меньшей бюджетной мощностью.

"Мы подчеркиваем, что у нас ограниченное бюджетное пространство для маневра, поэтому все, что делают государства-члены, должно быть временным и целенаправленным", – сказал Домбровскис в конце прошлого месяца.

Министр финансов Италии Джанкарло Джорджетти на прошлой неделе заявил, что "неизбежно" то, что Брюссель должен будет быть более снисходительным в обеспечении соблюдения правил, ограничивающих дефицит бюджета стран лишь 3 процентами ВВП.

Это произошло после того, как Рим продлил "временный" 20-процентный акциз на топливо до 1 мая, а официальное статистическое агентство страны заявило, что дефицит в 2025 году составил 3,1 процента ВВП.

"Понятно, что если ситуация не изменится, обсуждения на европейском уровне будут неизбежными", – сказал Джорджетти.

Министры финансов Германии, Испании, Италии, Португалии и Австрии в пятницу призвали Брюссель ввести общеевропейский налог на непредвиденные доходы энергетических компаний, чтобы облегчить "бремя на европейскую экономику и европейских граждан".

Польша сократила НДС и акцизы на топливо, что составляет 1,6 млрд злотых (370 млн евро) потерянных налоговых поступлений в месяц. Правительство планирует компенсировать это налогом на непредвиденные доходы энергетических компаний. Детали этого нового налога еще не опубликованы.

Правительства стран блока, которые рассматривают возможность предоставления субсидий и другой государственной помощи для поддержки пострадавших секторов, были предупреждены, что они все еще должны соблюдать правила ЕС, направленные на "зеленую" экономику и уменьшение зависимости от ископаемого топлива, сообщили чиновники.

"Проблема такого кризиса заключается в том, что иногда нам приходится поддерживать и субсидировать вещи, о которых мы обычно не мечтаем, но это нужно делать в краткосрочной перспективе, - сказал Йоргенсен. - Иначе люди замерзнут или производство закроется".

Юлия Шрамко

