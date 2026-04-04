Пять министров ЕС требуют налог на сверхприбыли энергокомпаний из-за скачка цен на топливо

Пять министров финансов Европейского Союза призывают ввести налог на сверхприбыли энергетических компаний в связи с ростом цен на топливо из-за войны с Ираном, говорится в письме министров в Европейскую комиссию, сообщило Reuters в субботу, пишет УНН.

Детали

Министры финансов Германии, Италии, Испании, Португалии и Австрии выступили с этим совместным призывом в письме от пятницы, заявив, что такая мера станет сигналом того, что «мы едины и способны действовать».

«Это также пошлет четкий сигнал о том, что те, кто наживается на последствиях войны, должны внести свой вклад в облегчение бремени для населения», — написали они.

Цены на нефть и топливо резко выросли с начала американо-израильских ударов по Ирану 28 февраля, создав ценовой шок, подобный энергетическому кризису, который пережила Европа после вторжения России в Украину в 2022 году, — несмотря на то, что страны ЕС сейчас получают больше энергии из возобновляемых источников.

В письме, адресованном комиссару ЕС по климату Вопке Хукстре, министры указали на аналогичный налог в 2022 году для решения проблемы высоких цен на энергоносители.

«Учитывая текущие искажения рынка и фискальные ограничения, Европейская комиссия должна оперативно разработать аналогичный общеевропейский инструмент внесения взносов, основанный на прочной правовой базе», — написали они.

В письме не было подробностей о том, какой уровень налога на сверхприбыли предлагают министры и на какие компании он должен распространяться.

Ответственный за энергетику в ЕС заявил во вторник, что рассматривается возможность возобновления мер по преодолению энергетического кризиса, принятых в 2022 году, включая предложения по снижению пошлин на электроэнергию и налогов на электроэнергию.

ЕС ввел ряд чрезвычайных мер в 2022 году после того, как Россия сократила поставки газа. В них вошли общеевропейское ограничение цен на газ, налог на сверхприбыли энергетических компаний и целевые показатели по ограничению спроса на газ.

Сильная зависимость Европы от импортного топлива делает ее уязвимой для влияния конфликта на Ближнем Востоке на мировые цены на энергоносители. Цены на топливо в Европе выросли более чем на 70% с начала войны США и Израиля с Ираном 28 февраля.

Европейский комиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Брюссель особенно обеспокоен в краткосрочной перспективе поставками в Европу нефтепродуктов, таких как авиационное топливо и дизельное топливо.

