Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
П'ять міністрів ЄС вимагають податок на надприбутки енергокомпаній через стрибок цін на пальне

Київ • УНН

Міністри фінансів п'яти країн ЄС закликали запровадити податок на надприбутки через стрибок цін на пальне. Вартість палива зросла на 70% після початку війни з Іраном.

П'ять міністрів фінансів Європейського Cоюзу закликають запровадити податок на надприбутки енергетичних компаній у зв'язку зі зростанням цін на пальне через війну з Іраном, йдеться у листі міністрів до Європейської комісії, повідомило Reuters у суботу, пише УНН.

Деталі

Міністри фінансів Німеччини, Італії, Іспанії, Португалії та Австрії виступили з цим спільним закликом у листі від п'ятниці, заявивши, що такий захід стане сигналом того, що "ми єдині та здатні діяти".

"Це також надішле чіткий сигнал про те, що ті, хто наживається на наслідках війни, повинні зробити свій внесок у полегшення тягаря для населення", — написали вони.

Ціни на нафту і пальне різко зросли з початку американо-ізраїльських ударів по Ірану 28 лютого, створивши ціновий шок, подібний до енергетичної кризи, яку пережила Європа після вторгнення росії в Україну в 2022 році, - попри те, що країни ЄС зараз отримують більше енергії з відновлюваних джерел.

У листі, адресованому комісару ЄС із клімату Вопке Гукстрі, міністри вказали на аналогічний податок у 2022 році для вирішення проблеми високих цін на енергоносії.

"З огляду на поточні спотворення ринку та фіскальні обмеження, Європейська комісія має оперативно розробити аналогічний загальноєвропейський інструмент внесення внесків, що ґрунтується на міцній правовій базі", - написали вони.

У листі не було подробиць про те, який рівень податку на надприбутки пропонують міністри і на які компанії він має поширюватися.

Відповідальний за енергетику у ЄС заявив у вівторок, що розглядається можливість поновлення заходів щодо подолання енергетичної кризи, вжитих у 2022 році, включаючи пропозиції щодо зниження мит на електроенергію та податків на електроенергію.

ЄС ввів низку надзвичайних заходів у 2022 році після того, як росія скоротила постачання газу. До них увійшли загальноєвропейське обмеження цін на газ, податок на надприбутки енергетичних компаній та цільові показники з обмеження попиту на газ.

Сильна залежність Європи від імпортного палива робить її вразливою для впливу конфлікту на Близькому Сході за світовими цінами на енергоносії. Ціни на пальне у Європі зросли більш ніж на 70% від початку війни США та Ізраїлю з Іраном 28 лютого.

Європейський комісар з енергетики Дан Йоргенсен заявив, що Брюссель особливо стурбований у короткостроковій перспективі постачанням до Європи нафтопродуктів, таких як авіаційне паливо та дизельне паливо.

Юлія Шрамко

ЕкономікаСвіт
Енергетика
Війна в Україні
Електроенергія
Ізраїль
Європейська комісія
Reuters
Австрія
Європейський Союз
Італія
Іспанія
Європа
Німеччина
Португалія
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран