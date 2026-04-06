ЄС застеріг від перетворення енергетичної кризи на бюджетну - FT

Посадовці ЄС закликають уряди уникати надмірної підтримки для компенсації зростання цін на енергоносії, попереджаючи, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у бюджетну кризу, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Європейська комісія наполягає в обговореннях з державами-членами ЄС на тому, щоб запропоновані енергетичні субсидії, зниження податків та обмеження цін були обмежені за часом та обсягом, повідомляють джерела, знайомі з переговорами. Брюссель прагне уникнути повторення енергетичної кризи 2022 року, яка сприяла шаленій інфляції та зростанню дефіциту.

"Це узгоджені зусилля Єврокомісії, - сказав комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен FT. - Те, що відбувається в одному секторі економіки, може поширитися на решту суспільства".

Кілька країн, включаючи Італію, Польщу та Іспанію, знизили податки на пальне, тоді як інші закликали ЄС до послаблення правил державної допомоги. Рим також наполягає на тому, щоб Брюссель послабив фінансові обмеження, щоб дати столицям більше можливостей для маневру.

Єврокомісія надавала "технічні консультації та допомогу країнам у формуванні цих політичних інструментів та механізмів, які вони хочуть використовувати... у межах наявних у них бюджетних можливостей", - сказав Йоргенсен.

Удари США по Ірану призвели до зростання цін на нафту та газ у Європі приблизно на 60 відсотків та викликали побоювання щодо дефіциту дизельного палива та авіаційного палива. Він сказав, що конфлікт "має величезний, на жаль, ризик призвести до вищої інфляції з усіма негативними наслідками".

Єврокомісія закликала до "координації та обережності" щодо будь-яких заходів, спрямованих на послаблення тиску на ціни на енергоносії, повідомили чиновники, проінформовані про переговори між Брюсселем та міністерствами фінансів країн блоку.

Офіційні особи побоюються, що конфлікт спровокує третю економічну кризу для ЄС за шість років після пандемії Covid-19 та повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, які призвели до масштабних програм стимулювання, що призвели до зростання державного боргу.

Співвідношення валового державного боргу ЄС до ВВП зросло з 77,8% наприкінці 2019 року до 82,1% у третьому кварталі минулого року, згідно з останніми доступними даними.

"Цільова державна політика може допомогти пом’якшити шок, зменшивши попит на енергоносії та компенсуючи домогосподарствам з низьким рівнем доходу", – заявила минулого місяця президент ЄЦБ Крістін Лагард. Однак вона попередила, що "широкомасштабні та відкриті заходи" можуть мати зворотний ефект, оскільки вони можуть "надмірно" підживлювати попит та стимулювати інфляцію. Вона закликала політиків зосередитися на "тимчасових, цілеспрямованих та адаптованих" діях.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив міністрам фінансів країн блоку, що слід ухвалювати лише "узгоджені", короткострокові надзвичайні заходи. Він попередив, що надмірні витрати "матимуть серйозні бюджетні наслідки", враховуючи, що криза, пов'язана з Covid-19 та війною в Україні, а також різке зростання витрат на оборону з 2022 року, залишили уряди з меншою бюджетною потужністю.

"Ми наголошуємо на тому, що у нас обмежений бюджетний простір для маневру, тому все, що роблять держави-члени, має бути тимчасовим та цілеспрямованим", – сказав Домбровскіс наприкінці минулого місяця.

Міністр фінансів Італії Джанкарло Джорджетті минулого тижня заявив, що "неминуче" те, що Брюссель повинен буде бути більш поблажливим у забезпеченні дотримання правил, що обмежують дефіцит бюджету країн лише 3 відсотками ВВП.

Це сталося після того, як Рим продовжив "тимчасовий" 20-відсотковий акциз на пальне до 1 травня, а офіційне статистичне агентство країни заявило, що дефіцит у 2025 році становив 3,1 відсотка ВВП.

"Зрозуміло, що якщо ситуація не зміниться, обговорення на європейському рівні будуть неминучими", – сказав Джорджетті.

Міністри фінансів Німеччини, Іспанії, Італії, Португалії та Австрії у п'ятницю закликали Брюссель запровадити загальноєвропейський податок на непередбачувані доходи енергетичних компаній, щоб полегшити "тягар на європейську економіку та європейських громадян".

Польща скоротила ПДВ та акцизи на пальне, що становить 1,6 млрд злотих (370 млн євро) втрачених податкових надходжень на місяць. Уряд планує компенсувати це податком на непередбачувані доходи енергетичних компаній. Деталі цього нового податку ще не опубліковані.

Уряди країн блоку, які розглядають можливість надання субсидій та іншої державної допомоги для підтримки постраждалих секторів, були попереджені, що вони все ще повинні дотримуватися правил ЄС, спрямованих на "зелену" економіку та зменшення залежності від викопного палива, повідомили чиновники.

"Проблема такої кризи полягає в тому, що іноді нам доводиться підтримувати та субсидувати речі, про які ми зазвичай не мріємо, але це потрібно робити в короткостроковій перспективі, - сказав Йоргенсен. - - Інакше люди замерзнуть або виробництво закриється".