Посилки, цифрові платформи, військовий збір. Комітет схвалив податкові зміни з пакету МВФ, далі - голосування ВР
Дизель в Україні різко подорожчав за вихідні: де 6 квітня найдешевше заправитися
Artemis II вперше за 50 років увійшла у сферу дії тяжіння МісяцяVideo
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
Tesla повернула собі лідерство у світових продажах електромобілів, обігнавши BYDPhoto6 квітня, 00:59 • 12347 перегляди
Ціни на нафту зросли після нового ультиматуму Трампа ІрануPhoto6 квітня, 01:20 • 18673 перегляди
В Одеській області влучання БПЛА у багатоповерхівку, під завалами можуть бути люди - ОВАVideo6 квітня, 01:35 • 9166 перегляди
За добу окупанти втратили 940 військових і майже 2 тисячі БпЛА - ГенштабPhoto6 квітня, 03:51 • 16438 перегляди
Після удару по "Кремній Ел" у брянську росіяни терміново відновлюють виробництво – АТЕШPhoto04:51 • 10373 перегляди
Публікації
Як позбутися клопів: ефективні методи, засоби та порадиPhoto10:09 • 226 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята5 квітня, 05:22 • 107062 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти4 квітня, 14:09 • 109318 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми4 квітня, 07:30 • 114886 перегляди
4 квітня - день народження НАТО: як створювався Альянс і чому зараз він переживає одну з найважчих криз4 квітня, 05:00 • 94375 перегляди
ЄС застеріг від перетворення енергетичної кризи на бюджетну - FT

Київ • УНН

 • 1316 перегляди

Брюссель закликає уряди обмежити допомогу через ріст цін на енергоносії. Посадовці побоюються нової хвилі інфляції та зростання державного боргу країн.

ЄС застеріг від перетворення енергетичної кризи на бюджетну - FT

Посадовці ЄС закликають уряди уникати надмірної підтримки для компенсації зростання цін на енергоносії, попереджаючи, що шок, спричинений війною в Ірані, може перерости у бюджетну кризу, пише УНН з посиланням на Financial Times.

Деталі

Європейська комісія наполягає в обговореннях з державами-членами ЄС на тому, щоб запропоновані енергетичні субсидії, зниження податків та обмеження цін були обмежені за часом та обсягом, повідомляють джерела, знайомі з переговорами. Брюссель прагне уникнути повторення енергетичної кризи 2022 року, яка сприяла шаленій інфляції та зростанню дефіциту.

"Це узгоджені зусилля Єврокомісії, - сказав комісар ЄС з питань енергетики Ден Йоргенсен FT. - Те, що відбувається в одному секторі економіки, може поширитися на решту суспільства".

Кілька країн, включаючи Італію, Польщу та Іспанію, знизили податки на пальне, тоді як інші закликали ЄС до послаблення правил державної допомоги. Рим також наполягає на тому, щоб Брюссель послабив фінансові обмеження, щоб дати столицям більше можливостей для маневру.

Єврокомісія надавала "технічні консультації та допомогу країнам у формуванні цих політичних інструментів та механізмів, які вони хочуть використовувати... у межах наявних у них бюджетних можливостей", - сказав Йоргенсен.

Удари США по Ірану призвели до зростання цін на нафту та газ у Європі приблизно на 60 відсотків та викликали побоювання щодо дефіциту дизельного палива та авіаційного палива. Він сказав, що конфлікт "має величезний, на жаль, ризик призвести до вищої інфляції з усіма негативними наслідками".

ЄС допускає нормування пального через енергошок03.04.26, 11:36 • 5556 переглядiв

Єврокомісія закликала до "координації та обережності" щодо будь-яких заходів, спрямованих на послаблення тиску на ціни на енергоносії, повідомили чиновники, проінформовані про переговори між Брюсселем та міністерствами фінансів країн блоку.

Офіційні особи побоюються, що конфлікт спровокує третю економічну кризу для ЄС за шість років після пандемії Covid-19 та повномасштабного вторгнення росії в Україну у 2022 році, які призвели до масштабних програм стимулювання, що призвели до зростання державного боргу.

Співвідношення валового державного боргу ЄС до ВВП зросло з 77,8% наприкінці 2019 року до 82,1% у третьому кварталі минулого року, згідно з останніми доступними даними.

"Цільова державна політика може допомогти пом’якшити шок, зменшивши попит на енергоносії та компенсуючи домогосподарствам з низьким рівнем доходу", – заявила минулого місяця президент ЄЦБ Крістін Лагард. Однак вона попередила, що "широкомасштабні та відкриті заходи" можуть мати зворотний ефект, оскільки вони можуть "надмірно" підживлювати попит та стимулювати інфляцію. Вона закликала політиків зосередитися на "тимчасових, цілеспрямованих та адаптованих" діях.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс заявив міністрам фінансів країн блоку, що слід ухвалювати лише "узгоджені", короткострокові надзвичайні заходи. Він попередив, що надмірні витрати "матимуть серйозні бюджетні наслідки", враховуючи, що криза, пов'язана з Covid-19 та війною в Україні, а також різке зростання витрат на оборону з 2022 року, залишили уряди з меншою бюджетною потужністю.

"Ми наголошуємо на тому, що у нас обмежений бюджетний простір для маневру, тому все, що роблять держави-члени, має бути тимчасовим та цілеспрямованим", – сказав Домбровскіс наприкінці минулого місяця.

Міністр фінансів Італії Джанкарло Джорджетті минулого тижня заявив, що "неминуче" те, що Брюссель повинен буде бути більш поблажливим у забезпеченні дотримання правил, що обмежують дефіцит бюджету країн лише 3 відсотками ВВП.

Це сталося після того, як Рим продовжив "тимчасовий" 20-відсотковий акциз на пальне до 1 травня, а офіційне статистичне агентство країни заявило, що дефіцит у 2025 році становив 3,1 відсотка ВВП.

"Зрозуміло, що якщо ситуація не зміниться, обговорення на європейському рівні будуть неминучими", – сказав Джорджетті.

Міністри фінансів Німеччини, Іспанії, Італії, Португалії та Австрії у п'ятницю закликали Брюссель запровадити загальноєвропейський податок на непередбачувані доходи енергетичних компаній, щоб полегшити "тягар на європейську економіку та європейських громадян".

П'ять міністрів ЄС вимагають податок на надприбутки енергокомпаній через стрибок цін на пальне04.04.26, 15:03 • 6282 перегляди

Польща скоротила ПДВ та акцизи на пальне, що становить 1,6 млрд злотих (370 млн євро) втрачених податкових надходжень на місяць. Уряд планує компенсувати це податком на непередбачувані доходи енергетичних компаній. Деталі цього нового податку ще не опубліковані.

Уряди країн блоку, які розглядають можливість надання субсидій та іншої державної допомоги для підтримки постраждалих секторів, були попереджені, що вони все ще повинні дотримуватися правил ЄС, спрямованих на "зелену" економіку та зменшення залежності від викопного палива, повідомили чиновники.

"Проблема такої кризи полягає в тому, що іноді нам доводиться підтримувати та субсидувати речі, про які ми зазвичай не мріємо, але це потрібно робити в короткостроковій перспективі, - сказав Йоргенсен. - - Інакше люди замерзнуть або виробництво закриється".

Юлія Шрамко

