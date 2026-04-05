В Италии устанавливают лимиты на авиатопливо в некоторых аэропортах из-за дефицита поставок

Несколько аэропортов Италии предупредили об ограниченных запасах топлива на ближайшие дни. Ограничения на заправку самолетов введены в аэропортах Болоньи, Милан-Линате, Тревизо и Венеции. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

В Венеции приоритет будет отдаваться медицинским, государственным и рейсам продолжительностью более трех часов, тогда как для более коротких рейсов установлен лимит в 2000 литров топлива на самолет; аналогичные правила действуют и в Болонье и Тревизо. Ограничения будут действовать со 2 по 9 апреля.

Отмечается, что поставки авиационного топлива Jet A1 от Air BP Italia ограничены. Эти меры стали одними из первых случаев, когда дефицит топлива в Европе начал влиять на работу авиации после фактического закрытия Ормузского пролива, что привело к сокращению поставок нефти, газа и нефтепродуктов, в частности авиатоплива.

Итальянский оператор аэропортов Save SpA, управляющий аэропортами в Венеции, Тревизо и Вероне, заявил, что ограничения не являются критическими, касаются только одного поставщика, а другие компании продолжают работать. Также отмечено, что межконтинентальные рейсы и полеты в пределах Шенгенской зоны не подпадают под ограничения.

МЭА согласовало крупнейшее высвобождение резервов нефти в истории

Глава итальянского авиационного регулятора ENAC Пьерлуиджи Ди Пальма заявил, что ситуация находится под контролем и пока не представляет угрозы для пассажиров, хотя после апреля могут возникнуть риски, если проблемы с поставками сохранятся.

Европа является основным импортером авиационного топлива, в частности керосина, из Персидского залива. На этот регион приходится около половины импорта ЕС и Великобритании. Крупнейшая авиационная группа Европы Deutsche Lufthansa AG уже подготовила планы на случай ухудшения ситуации, включая возможное сокращение рейсов.

В то же время директор International Energy Agency Фатих Бироль заявил, что в настоящее время физического дефицита авиатоплива или дизеля в Европе нет, но предупредил, что ситуация может измениться в ближайшие недели, если перебои с поставками с Ближнего Востока продолжатся.