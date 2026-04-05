В Італії встановлюють ліміти на авіапаливо в деяких аеропортах через дефіцит поставок

$43.8150.46
ukenru
04:08 • 3608 перегляди
В Одесі після нічної атаки рф загинули троє людей, серед них дитина - ОВА
5 квітня, 11:39 • 33421 перегляди
Удар по НПЗ "Лукойл" та порту на Балтійському морі - Генштаб ЗСУ озвучив деталі
5 квітня, 07:54 • 81537 перегляди
Зеленський попередив про скорочення допомоги США через війну на Близькому Сході - ЗМІ
5 квітня, 05:22 • 93046 перегляди
Вербна неділя - традиції, звичаї та символи свята
Ексклюзив
4 квітня, 18:00 • 110823 перегляди
Дощі з мокрим снігом та нічні заморозки на ґрунті - в Україну йде похолодання
4 квітня, 15:43 • 95449 перегляди
Віткофф та Кушнер можуть вперше приїхати до Києва після Великодня - Буданов
4 квітня, 14:09 • 100713 перегляди
Всесвітній день моркви - 4 квітня: чим корисна та скільки її варто їсти
4 квітня, 08:00 • 51937 перегляди
Україна вдарила санкціями по ядру російського ВПК від виробників озброєнь до мереж з обходу санкцій - Зеленський ввів у дію рішення РНБО
4 квітня, 07:30 • 107979 перегляди
Ранній підйом: користь чи сигнал про проблеми
4 квітня, 05:27 • 37462 перегляди
Мобілізації жінок не готують - Сухопутні війська
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+11°
4.7м/с
52%
747мм
Графіки відключень електроенергії
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Сергій Лисак
Володимир Зеленський
Музикант
Чак Шумер
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Китай
Сирія
Реклама
УНН Lite
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Іскандер (ОТРК)
Ракетний комплекс "Панцир"

В Італії встановлюють ліміти на авіапаливо в деяких аеропортах через дефіцит поставок

Київ • УНН

 • 4624 перегляди

Аеропорти Болоньї, Мілана та Венеції обмежують заправку літаків через перебої з поставками. Пріоритет надають медичним та тривалим міжнародним рейсам.

Кілька аеропортів в Італії попередили про обмежені запаси пального на найближчі дні. Обмеження на заправку літаків запроваджено в аеропортах Болоньї, Мілан-Лінате, Тревізо та Венеції. Про це повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Деталі

У Венеції пріоритет надаватиметься медичним, державним і рейсам тривалістю понад три години, тоді як для коротших рейсів встановлено ліміт у 2000 літрів пального на літак; подібні правила діють і в Болоньї та Тревізо. Обмеження діятимуть з 2 по 9 квітня.

Зазначається, що постачання авіаційного пального Jet A1 від Air BP Italia є обмеженим. Ці заходи стали одними з перших випадків, коли дефіцит пального в Європі почав впливати на роботу авіації після фактичного закриття Ормузької протоки, що призвело до скорочення поставок нафти, газу та нафтопродуктів, зокрема авіапального.

Італійський оператор аеропортів Save SpA, який керує летовищами у Венеції, Тревізо та Вероні, заявив, що обмеження не є критичними, стосуються лише одного постачальника, а інші компанії продовжують працювати. Також зазначено, що міжконтинентальні рейси та польоти в межах Шенгенської зони не підпадають під обмеження.

Голова італійського авіаційного регулятора ENAC П’єрлуїджі Ді Пальма заявив, що ситуація перебуває під контролем і наразі не становить загрози для пасажирів, хоча після квітня можуть виникнути ризики, якщо проблеми з постачанням збережуться.

Європа є основним імпортером авіаційного пального, зокрема керосину, з Перської затоки. На цей регіон припадає близько половини імпорту ЄС і Великої Британії. Найбільша авіаційна група Європи Deutsche Lufthansa AG уже підготувала плани на випадок погіршення ситуації, включно з можливим скороченням рейсів.

Водночас директор International Energy Agency Фатіх Біроль заявив, що наразі фізичного дефіциту авіапального чи дизеля в Європі немає, але попередив, що ситуація може змінитися в найближчі тижні, якщо перебої з постачанням із Близького Сходу триватимуть.

Ольга Розгон

Світ
Енергетика
Lufthansa
Bloomberg
Венеція
Європейський Союз
Мілан
Велика Британія
Італія
Європа