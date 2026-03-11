МЭА согласовало крупнейшее высвобождение резервов нефти в истории
Киев • УНН
32 страны МЭА согласовали рекордное высвобождение нефти из-за блокады Ормузского пролива Ираном. Это вдвое превышает объемы после вторжения РФ в Украину.
Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило крупнейшее в своей истории высвобождение стратегических нефтяных резервов, пишет УНН со ссылкой на Sky News.
Детали
Агентство заявило, что 32 страны-члена агентства сегодня единогласно согласились выпустить на рынок 400 миллионов баррелей из своих экстренных резервов.
Высвобождение должно произойти в сроки, соответствующие обстоятельствам каждой страны-члена, добавило МЭА.
Предыдущее крупнейшее в истории совокупное высвобождение экстренных запасов странами-членами МЭА составляло 182,7 миллиона баррелей после энергетического шока, вызванного полномасштабным вторжением россии в Украину в 2022 году.
Дополнение
Цены на нефть резко выросли из-за войны с Ираном, на фоне того, как Тегеран фактически ввел блокаду на движение нефти в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти.
В то же время добыча нефти была значительно сокращена во многих ключевых нефтедобывающих странах Персидского залива, включая ОАЭ, Кувейт и Катар.
Некоторые объекты пострадали от иранских ракетных и беспилотных ударов.