МЭА согласовало крупнейшее высвобождение резервов нефти в истории

$43.860.0351.040.33
ukenru
15:03 • 2708 просмотра
Инфляция ускорилась до 7,6% - как подорожали продукты и топливоPhoto
14:45 • 6904 просмотра
Нафтогаз: рф второй день атакует нефтяную инфраструктуру на юге, причина очевидна - блокирование поставок нероссийской нефти в Европу
Эксклюзив
13:06 • 10155 просмотра
Истории бывших пациентов клиники Odrex, которые больше всего поразили активистов StopOdrex
Эксклюзив
12:47 • 14138 просмотра
НАПК проверит образ жизни заместителя главы таможни Суворова в случае соответствующего обращения
11 марта, 09:10 • 22560 просмотра
Убийство Андрея Парубия - дело передано в суд, задержанному грозит пожизненное заключениеPhotoVideo
11 марта, 08:06 • 32977 просмотра
НБУ обеспечил банки миллионами валюты после захвата инкассаторов в Венгрии - говорит, запас наличными "достаточный"
11 марта, 07:44 • 32126 просмотра
У ЕС есть план поддержки Украины, даже если Венгрия продолжит блокировать 90 млрд евро кредита - Politico
Эксклюзив
10 марта, 17:36 • 44167 просмотра
США частично снимают нефтяные санкции с россии – насколько это опасно для Украины и как ей действовать
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 119332 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:25 • 87561 просмотра
Гастрит без мифов, или почему «весенних обострений» на самом деле не существует
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+14°
3м/с
38%
756мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 45522 просмотра
Участвовали в войне против Украины - ГУР обнародовало данные о 6 паралимпийцах рф10:48 • 12286 просмотра
Венгерская делегация для проверки "Дружбы" отправилась в Украину10:51 • 19868 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 14602 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 11214 просмотра
публикации
Конфликт на Ближнем Востоке может создать профицит зерна в Украине - эксперт13:32 • 9912 просмотра
В Европе стремительно растут цены на топливо, в Украине подорожание пока сдержаннее13:14 • 11221 просмотра
НАБУ и САП хотят больше полномочий и меньше контроля, несмотря на очевидные риски и увеличение расходов11 марта, 09:01 • 45537 просмотра
Кадастровый номер - как оформить и сколько стоит10 марта, 15:46 • 56799 просмотра
Что будет с ценами на продукты в Украине и сколько придется платить за самое необходимоеPhoto
Эксклюзив
10 марта, 15:44 • 119332 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Кирилл Буданов
Андрей Кудряшов
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Иран
Европа
Катар
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
Виталий Козловский временно остановил концерты из-за болезни: что случилось с артистом15:51 • 126 просмотра
Микки Рурка выселили из арендованного дома в Лос-Анджелесе после решения суда14:04 • 5256 просмотра
"После этого интервью я перестал ее уважать": Иво Бобул резко ответил на скандальные заявления Сандулесы11:55 • 14619 просмотра
"Мы дома": MamaRika после трехдневного путешествия через несколько стран вернулась в Украину10 марта, 17:17 • 31906 просмотра
В США запустят американские горки в стиле "Форсаж" - как они выглядятPhotoVideo10 марта, 16:04 • 32297 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Financial Times
Фильм
Шахед-136

МЭА согласовало крупнейшее высвобождение резервов нефти в истории

Киев • УНН

 • 1340 просмотра

32 страны МЭА согласовали рекордное высвобождение нефти из-за блокады Ормузского пролива Ираном. Это вдвое превышает объемы после вторжения РФ в Украину.

МЭА согласовало крупнейшее высвобождение резервов нефти в истории

Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило крупнейшее в своей истории высвобождение стратегических нефтяных резервов, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Агентство заявило, что 32 страны-члена агентства сегодня единогласно согласились выпустить на рынок 400 миллионов баррелей из своих экстренных резервов.

Высвобождение должно произойти в сроки, соответствующие обстоятельствам каждой страны-члена, добавило МЭА.

Предыдущее крупнейшее в истории совокупное высвобождение экстренных запасов странами-членами МЭА составляло 182,7 миллиона баррелей после энергетического шока, вызванного полномасштабным вторжением россии в Украину в 2022 году.

Дополнение

Цены на нефть резко выросли из-за войны с Ираном, на фоне того, как Тегеран фактически ввел блокаду на движение нефти в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти.

Три пораженных судна у Ормузского пролива, новые иранские атаки и угрозы нефтью по $200 и взрывы по странам - ситуация на Ближнем Востоке11.03.26, 15:45 • 1668 просмотров

В то же время добыча нефти была значительно сокращена во многих ключевых нефтедобывающих странах Персидского залива, включая ОАЭ, Кувейт и Катар.

Некоторые объекты пострадали от иранских ракетных и беспилотных ударов.

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Энергетика
Война в Украине
Катар
Кувейт
Объединенные Арабские Эмираты
Иран