МЭА согласовало крупнейшее высвобождение резервов нефти в истории

Международное энергетическое агентство (МЭА) предложило крупнейшее в своей истории высвобождение стратегических нефтяных резервов, пишет УНН со ссылкой на Sky News.

Детали

Агентство заявило, что 32 страны-члена агентства сегодня единогласно согласились выпустить на рынок 400 миллионов баррелей из своих экстренных резервов.

Высвобождение должно произойти в сроки, соответствующие обстоятельствам каждой страны-члена, добавило МЭА.

Предыдущее крупнейшее в истории совокупное высвобождение экстренных запасов странами-членами МЭА составляло 182,7 миллиона баррелей после энергетического шока, вызванного полномасштабным вторжением россии в Украину в 2022 году.

Дополнение

Цены на нефть резко выросли из-за войны с Ираном, на фоне того, как Тегеран фактически ввел блокаду на движение нефти в Ормузском проливе, через который проходит пятая часть мирового экспорта нефти.

В то же время добыча нефти была значительно сокращена во многих ключевых нефтедобывающих странах Персидского залива, включая ОАЭ, Кувейт и Катар.

Некоторые объекты пострадали от иранских ракетных и беспилотных ударов.