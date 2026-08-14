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В водах Венеции заметили дельфина возле знаменитого моста Риальто

Киев • УНН

 • 720 просмотра

Мэр Венеции Симоне Вентурини опубликовал видео, на котором дельфин плавает возле моста Риальто в Гранд-канале. Животное назвали Нане, и мэр призвал судоводителей быть осторожными.

В водах Венеции заметили дельфина возле знаменитого моста Риальто

В пятницу, 14 августа, мэр Венеции сообщил, что в водах северного итальянского города, расположенного в лагуне, возле знаменитого моста Риальто заметили дельфина. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur, пишет УНН.

Детали

На видео, опубликованном в социальных сетях мэром Симоне Вентурини, видно, как плавник неоднократно появляется на поверхности канала, а затем снова погружается под воду. Видео было снято в четверг, и с тех пор дельфина больше не видели.

"Дельфин возле моста Риальто", — написал Вентурини в Instagram, добавив, что животное также заметили в центральной части Гранд-канала — главной водной артерии города длиной 3,8 километра.

Пока неизвестно, тот ли это дельфин, который уже некоторое время находится в водах возле Венеции. Вентурини и большинство венецианцев называют его Нане, тогда как исследователи и СМИ — Миммо.

Мэр призвал судоводителей быть максимально осторожными, поскольку на опубликованных кадрах видно, как дельфин проплывает среди гондол, водных такси и моторных лодок возле моста Риальто — одного из самых загруженных участков Гранд-канала.

"Пожалуйста, будем особенно внимательны, чтобы обезопасить его!" — призвал Вентурини.

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Ольга Розгон

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