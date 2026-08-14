В водах Венеции заметили дельфина возле знаменитого моста Риальто
Киев • УНН
Мэр Венеции Симоне Вентурини опубликовал видео, на котором дельфин плавает возле моста Риальто в Гранд-канале. Животное назвали Нане, и мэр призвал судоводителей быть осторожными.
В пятницу, 14 августа, мэр Венеции сообщил, что в водах северного итальянского города, расположенного в лагуне, возле знаменитого моста Риальто заметили дельфина. Об этом сообщает Deutsche Presse-Agentur, пишет УНН.
Детали
На видео, опубликованном в социальных сетях мэром Симоне Вентурини, видно, как плавник неоднократно появляется на поверхности канала, а затем снова погружается под воду. Видео было снято в четверг, и с тех пор дельфина больше не видели.
"Дельфин возле моста Риальто", — написал Вентурини в Instagram, добавив, что животное также заметили в центральной части Гранд-канала — главной водной артерии города длиной 3,8 километра.
Пока неизвестно, тот ли это дельфин, который уже некоторое время находится в водах возле Венеции. Вентурини и большинство венецианцев называют его Нане, тогда как исследователи и СМИ — Миммо.
Мэр призвал судоводителей быть максимально осторожными, поскольку на опубликованных кадрах видно, как дельфин проплывает среди гондол, водных такси и моторных лодок возле моста Риальто — одного из самых загруженных участков Гранд-канала.
"Пожалуйста, будем особенно внимательны, чтобы обезопасить его!" — призвал Вентурини.
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