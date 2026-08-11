У побережья Италии обнаружено затонувшее древнеримское судно

Дайверы обнаружили у побережья Сицилии обломки корабля римской эпохи, которые более 2 тысяч лет оставались нетронутыми на морском дне, сообщила полиция средиземноморского острова. Об этом сообщает NBC News, пишет УНН.

Детали

Министр культуры Италии Алессандро Джули назвал находку в соцсетях "одним из важнейших подводных археологических открытий последних лет". Эксперты датируют корабль I или II веком до нашей эры.

Море продолжает открывать ценные свидетельства нашей истории. Эта кораблекрушение рассказывает о людях, торговых путях и обменах, которые превратили Средиземное море в перекрёсток цивилизаций - сказал Джули.

После сообщения от местных жителей водолазы обнаружили корабль примерно в 3 милях от западного побережья Сицилии и на глубине около 150 футов, сообщила итальянская власть.

Внутри затонувшего корабля обнаружили сотни глиняных сосудов, известных как амфоры.

Трудно объяснить, что чувствуешь, когда осознаёшь, что спустя почти 20 столетий мы одни из первых людей, которые снова увидели это место - говорят члены команды, которые обнаружили корабль.

По данным полиции, внутри затонувшего корабля, рядом со свинцовыми деталями якорей и другими артефактами, обнаружили сотни глиняных сосудов, известных как амфоры.

Отмечается, что амфоры могли происходить из разных частей древнего мира. Среди них, вероятно, были североафриканские амфоры и нео-пуническая амфора.

По словам Саймона Стоддарта, профессора археологии Кембриджского университета в Великобритании, открытие может сыграть важную роль в восстановлении "картины торговых путей, а также древней карты рисков Средиземноморья".

Эксперты датируют корабль I или II веком до нашей эры.

Специалисты будут исследовать обломки корабля вместе с предыдущими находками по всему Средиземноморью, чтобы воссоздать картину древнего морского мира. Об этом NBC News по электронной почте сообщил Стоддарт, который не входил в команду, сделавшую открытие.

Он добавил, что глубина, на которой лежит корабль, делает эту находку необычной и относительно редкой.

В то же время он предупредил, что документирование и извлечение материалов с корабля, "где это будет этически оправдано", станет сложной задачей, поскольку для этого требуется специализированное оборудование и кратковременное пребывание на такой глубине.

Амфоры обнаружили вместе со свинцовыми деталями якорей и другими артефактами.

Поскольку невозможно постоянно находиться на подводном объекте, место находки придётся держать в тайне, пока не будет принято решение о целесообразности раскопок и возможности обеспечить для них необходимые ресурсы, сказал Стоддарт.

Полиция заявила, что дополнительно задокументирует место находки, чтобы определить "надлежащие меры защиты". Цель заключается в "сохранении исторических артефактов, находящихся на морском дне, и возвращении их общественности".

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