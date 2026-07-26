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В Сахаре ученые обнаружили каменный круг возрастом более 7000 лет

Киев • УНН

 • 1216 просмотра

В западной пустыне Египта найдено каменное круг Набта-Плайя возрастом более 7000 лет. Оно могло помогать древним людям наблюдать за небом и определять времена года.

В Сахаре ученые обнаружили каменный круг возрастом более 7000 лет

В западной пустыне Египта исследователи изучают каменный круг Набта-Плайя, построенный более 7000 лет назад. Ученые предполагают, что сооружение могло помогать древним людям наблюдать за небом и определять времена года. Об этом сообщает Daily Galaxy, передает УНН.

Более 7000 лет назад люди, жившие на территории современной западной пустыни Египта, построили таинственный круг из камней, который, возможно, помогал им читать небо и отслеживать времена года. Задолго до того, как появились пирамиды, Набта-Плайя уже соединяла людей, звезды и изменчивые ритмы пустыни

- пишет издание.

По имеющимся данным, в период неолита современная Сахара значительно отличалась от сегодняшней пустыни. Исследователи утверждают, что часть территории была покрыта лугами и озерами, что позволяло небольшим общинам селиться, разводить животных и вести хозяйство.

Археологи Фред Вендорф и Ромуальд Шильд в исследовании, опубликованном в 2004 году в ArcheoNil, отметили, что люди жили в западной пустыне Египта от раннего голоцена примерно до 3000 года до нашей эры. Впоследствии из-за усиления засушливости они были вынуждены покинуть этот регион.

Напомним

Ученые доказали вулканическое происхождение Дороги гигантов 60 миллионов лет назад. Процесс длился 5,5 миллиона лет, что меньше предыдущих оценок.

Алла Киосак

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